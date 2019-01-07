警方緝捕電動自行車竊車集團 強盜犯亂入遭逮

戴男在台中東勢區搶奪婦女皮包，跑到豐原找朋友，被正辦竊案的警方逮捕。（王文吉翻攝）

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戴男駕駛的銀色休旅車懸掛失竊車牌，引起警方注意。（王文吉翻攝）

專挑移工下手！台中市豐原、潭子、大雅等地近月發生多起電動自行車竊案，警方清查共有8輛電動自行車遭竊，全都是外籍移工被害。專案小組調閱路口監視器以車追人，發現竊車集團駕駛箱型車作案，5日上午逮捕游姓主嫌及王姓共犯，還查獲1名「亂入」的強盜犯。由於警方僅查獲2輛電動自行車及1塊車牌，懷疑竊嫌將車賣到台中火車站「賊仔市」銷贓變現。

豐原分局轄區近月傳出5起電動自行車竊案，被害人都是外籍移工。馬岡所長林育正表示，上月16及18日各有1名越南籍男移工報案稱，自己騎乘的電動自行車失竊，當初各以1萬7600元及1萬9500元購買。社口所長張翔諭也說，有2名越南移工報案表示停在宿舍外的電動自行車不見了，早上要去工廠上班，沒有代步工具。

警方接獲被害人報案，立即組成專案小組，並調閱上百組監視器比對，查出竊嫌至少有2至3人，駕駛銀色廂型車四處尋找「外籍移工」宿舍，看到四下無人，就將電動自行車扛上後車廂，作案範圍遍及豐原、潭子、大雅等地。

專案小組循線找到銀色廂型車王姓車主住處，起獲2輛電動自行車及1塊車牌。王嫌向警方辯稱，箱型車是他借給游男使用，電動自行車則是游男寄放。員警再前往游男在豐原的住處搜索，起獲5組安非他命吸食器，游男對竊車皆矢口否認，但監視器拍下行竊過程。

警方搜索游嫌住處，還爆出案外案，當時屋外停放懸掛失竊車牌的銀色轎車，車旁的男子看到警察，竟欲駕車逃離，警方向前追捕，查出男子為43歲戴男，有竊盜、毒品前科，並在車內查獲安非他命殘渣袋及吸食器1組。

戴男坦承持有毒品，並表示車是自己的，但說話吞吞吐吐，警方追問下，戴男才坦承，當天凌晨在東勢區搶奪1名女子皮包，怕被警方認出才想逃走。警方訊問後，將游、戴、王等3人依竊盜、毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

(中時 )

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