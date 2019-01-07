模範公務員 朱慶倫推社會住宅獲獎

2019年01月07日 14:02 工商 彭媁琳

總統蔡英文今日接見「107年度全國模範公務人員代表」時表示，今年因應國際和國內局勢的變化，她會以「拚民生、護民主、守主權」作為施政的目標與主軸，盡全力為台灣人民謀求最大的福祉；也期許全體文官同仁克盡職守，在各自的專業崗位上，繼續努力為台灣打拚。

蔡英文表示，很高興可以在總統府與得獎同仁們見面。大家都是政府部門裡最努力、工作表現最傑出的公務人員，也是所有同仁學習的對象，她向得獎同仁表達恭喜和感謝之意。

身為公務人員，最重要的使命是本於職責、熱心為民眾服務。此外，隨著科技日新月異，社會快速變遷，如何在工作崗位上持續學習、不斷創新，也是我們需要面對的挑戰。在場接受表揚的同仁，就是長期奉獻專業、又能對主辦業務積極創新的公務人員楷模。

蔡英文提到獲選代表與優良事蹟，包括立法院尹章中處長，協助建立「國會頻道」的議事轉播，導入手語翻譯系統，並且完成國會頻道手機上線，現在一般民眾接觸國會議事資訊越來越方便，這是國會改革的重要成果；行政院災害防救辦公室王怡文副主任，致力於倡議和推動「跨域整合強震即時警報系統」。地震發生時，大家手機即時、甚至可以提前1到2秒收到的警報訊息，就是她協調促成的。

過去2年多來，政府大力推動的社會住宅政策，也有一位重要推手-內政部營建署朱慶倫組長。在他的參與下，《住宅法》的修法以及社會住宅興辦計畫、包租代管等配套措施的實施，都逐漸累積成果。

今年因應國際和國內局勢的變化，蔡英文會以「拚民生、護民主、守主權」作為施政的目標與主軸，盡全力為台灣人民謀求最大的福祉；也期許全體文官同仁克盡職守，在各自的專業崗位上，繼續努力為台灣打拚。

(工商 )