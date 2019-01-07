模範公務員 朱慶倫推社會住宅獲獎

總統蔡英文接見模範公務員。（總統府提供）

友善列印
工商
彭媁琳

總統蔡英文今日接見「107年度全國模範公務人員代表」時表示，今年因應國際和國內局勢的變化，她會以「拚民生、護民主、守主權」作為施政的目標與主軸，盡全力為台灣人民謀求最大的福祉；也期許全體文官同仁克盡職守，在各自的專業崗位上，繼續努力為台灣打拚。

蔡英文表示，很高興可以在總統府與得獎同仁們見面。大家都是政府部門裡最努力、工作表現最傑出的公務人員，也是所有同仁學習的對象，她向得獎同仁表達恭喜和感謝之意。

身為公務人員，最重要的使命是本於職責、熱心為民眾服務。此外，隨著科技日新月異，社會快速變遷，如何在工作崗位上持續學習、不斷創新，也是我們需要面對的挑戰。在場接受表揚的同仁，就是長期奉獻專業、又能對主辦業務積極創新的公務人員楷模。

蔡英文提到獲選代表與優良事蹟，包括立法院尹章中處長，協助建立「國會頻道」的議事轉播，導入手語翻譯系統，並且完成國會頻道手機上線，現在一般民眾接觸國會議事資訊越來越方便，這是國會改革的重要成果；行政院災害防救辦公室王怡文副主任，致力於倡議和推動「跨域整合強震即時警報系統」。地震發生時，大家手機即時、甚至可以提前1到2秒收到的警報訊息，就是她協調促成的。

過去2年多來，政府大力推動的社會住宅政策，也有一位重要推手-內政部營建署朱慶倫組長。在他的參與下，《住宅法》的修法以及社會住宅興辦計畫、包租代管等配套措施的實施，都逐漸累積成果。

今年因應國際和國內局勢的變化，蔡英文會以「拚民生、護民主、守主權」作為施政的目標與主軸，盡全力為台灣人民謀求最大的福祉；也期許全體文官同仁克盡職守，在各自的專業崗位上，繼續努力為台灣打拚。

(工商 )

卓榮泰：未來政策將由府院黨及總… 韓國瑜推軍事觀光 基進黨諷：應…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。