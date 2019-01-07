和順國中師生採集在地文史故事 為社區出版導覽手冊

和順國中師生在台江社大的引導下，完成了社區的文史導覽手冊。（台江社大提供）

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社區大學台江分校推動社區博物館文化訪查，記錄每個社區台江故事，去年結合和順國中師生，40位學員分頭討論，利用晚間訪查庄內的社區宮廟、古蹟、在地機關、知名店家與耆老，今年編輯出版《和順寮庄─中州寮、外塭、五塊寮》社區博物館導覽手冊，寫出中州寮、外塭、五塊寮共3個庄頭的文化故事。

社大台江分校民俗文化班、師生志工，每年都會聯合在地高國中小學、大廟，採集台江村落故事，一年一庄的方式，接力策辦台江社區博物館日活動，今年結合和順國中20週年校慶，在這一學期展開《和順寮庄》中州寮、外塭、五塊寮社區博物館導覽手冊的採編行動課程。

和順國中40位師生，利用每週五最後一堂課與社團時間，走訪中州寮保安宮、清滔巖祖師公廟、外塭和濟宮、五塊寮慶和宮、社區老茨古井、和順派出所、毛筆手工藝、在地小吃店，並採訪到90歲耆老邱得興。

社大台江分校民俗文化班同學則是利用晚上進行訪問，和順國中同學與民俗文化班學員將採訪所得，共筆書寫出中州寮、外塭、五塊寮三庄頭文化故事，在學期末之前，編輯出版《和順寮庄─中州寮、外塭、五塊寮》社區博物館導覽手冊，開創親師生3代共筆書寫台江學。

和順國中同學開心能完成社區博物館文化調查採訪工作，透過採訪在地文史故事過程，如同走進歷史現場，實際了解台江文化故事。

和順國中校長謝連陽表示，要引領孩子認識家鄉，運用自己所學，讓生長的社區變的更好，是很重要的課題。

(中時 )

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