韓國瑜推軍事觀光 基進黨諷：應爭取美軍艦靠港

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高雄市長韓國瑜日前開直播，拋出推動「軍事觀光」構想，網友諷刺他又在收割，拿2015年已經開幕的岡山飛機博物館當自己政績；對此，基進黨更在臉書呼籲，可以爭取美國軍艦停靠高雄港，「振興觀光之外，又能打造雙語城市，希望韓市長認真考慮這套一舉數得的政策」，酸度破表。

基進黨高雄黨部臉書6日貼文，指韓國瑜5日開直播時拋出「軍事觀光」想法，但高雄岡山在2015年已開幕全亞洲首座懸吊飛機博物館，底下網友一面倒批評韓國瑜收割前朝政績，猛酸「他可以當農夫了，專門收割」。

基進黨發言人陳柏惟7日更發出新聞稿建議，韓市長若要提振高雄觀光，只靠陸客是不行的，應大力爭取美國軍艦停靠高雄港，一方面穩定台海局勢，一方面藉美軍靠港外溢效果，創造大筆美金外匯消費，重現當年七賢路「酒吧一條街」榮景，「也能創造愛情產業鏈、十大摩鐵、愛情摩天輪等龐大需求，甚至愛河屆時真的成為『金銀河』也說不定」。

此外，陳柏惟強調，韓國瑜念茲在茲的雙語，也能藉美軍駐紮讓市民具體情境中使用英語對話，落實「打造雙語城市」夢想。

陳柏惟更語帶諷刺表示，這次獻策「完全站在韓市長的立場思考」，甚至連口號也想好了：「美軍軍艦開進來 高雄觀光發大財 雙語能力拉起來！」

(中時 )

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