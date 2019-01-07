與時俱進 南天宮新春點燈提供上網登記服務

2019年01月07日 13:53 中時 馮惠宜

每到新年，許多民眾都習慣到廟宇點光明燈、安斗，台中南天宮今年與時俱進，不但提早發新春龍銀，更開放網路登記三合一套餐服務，不但有優惠還將捐100元給慈善團體，讓信眾省時、省錢、又能做好事。

台中南天宮總幹事蔡良雲表示，每年初一南天宮都會發祈福龍銀，今年將分兩波發放，以方便更多民眾領取，第一波在1月20日將先發放2500份，而大年初一則從上午10點開始發放。

蔡良雲也說，台灣人習慣在新春迎新除穢，因應每個人生肖流年都會有不同，不同的生肖會遇到不同的煞氣，台中南天宮每年都會聘請高功法師藉由道教科儀，將不好的煞氣送化掉，消災解厄，而點個帝君燈可保佑事業順利、大發利市，而補個財庫也能祈求好運財運旺旺來。

蔡良雲表示：「每年來南天宮辦理制煞、點帝君燈、補財庫的信眾愈來愈多，並回饋表示有拜有保祐有改善。」

台中南天宮主神關聖帝君為武財神，每年來辨理登記的民眾愈來愈多，因經濟不景氣，來詢問的人也愈來愈多了。因此台中南天宮了解現代人的需求，時間就是金錢，要省時、省錢、又能做好事，在網路提供了三合一套餐服務：點帝君燈600元＋制煞800元＋補財庫500元，共1900元，台中南天宮將為您捐贈100元給慈善團體。

(中時 )