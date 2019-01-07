張善政提憲法一中「台灣優先的務實主義」

2019年01月07日 14:00 中時 張理國

九二共識引發藍綠爭議，前行政院長張善政今天接受雅虎TV訪問時表示，對岸就是希望從「九二共識」看到「一中原則」，所以有沒有可能不講「九二共識」，還是可以講我們有「一中原則」，也就是回歸憲法，憲法非常清楚就是兩岸同屬一個中國，一中的重點就是「台灣優先的務實主義」。

張善政建議，蔡總統遵從憲法，憲法的精神就是兩岸同屬一個中國，對岸也不要再提九二共識，依照憲法藍綠政治人物都不應該有分歧。用憲法表達「一中原則」，大家最期待兩岸和平，積極來往經濟發展，讓敵意降低，製造長遠兩岸有利往來的氣圍，打拚經濟讓實力培養起來，若干年後要談兩岸問題，這是最好的籌碼。

對於賴揆總辭，張善政也說，他可以猜得到賴揆的心情，就像2016國民黨敗選，前總統馬英九曾要蔡英文總統提前組閣，但蔡不願意，當時前行政院長毛治國堅辭，當時毛治國的心情就是現在賴清德的心情，從責任政治來講，一個選舉選成這樣，身為行政院長怎麼還做得下去？他非常同情及體諒賴揆現在的心情。

對於張亞中今天宣布參選，張善政認為，這是向藍營候選人一些壓力，希望這些人不要往太中間靠過去，心中要維持像張亞中這樣想法的比重要高一點。

張善政選總統，堅持不當別人副手，今天張善政也說，國民黨應該不會找他合作，因為國民黨要選的人太多，不缺他一個。

被問到修憲問題時，張善政說，他認為現在不是修憲的時機，但以目前體制下，總統與閣揆沒有很好的共識時，當然閣揆要走人，這是必然的結果，「行政院長很不好做，但選總統要選一個讓人家好相處的總統」。張善政也回應網友說，再讓蔡總統連任，台灣就沒有氣了。

(中時 )