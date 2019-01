外交部發推特嗆大陸「連豬都管不好」網反譏：登革熱

2019年01月07日 13:55 中時電子報 邱珮畇

蔡政府近日頻打「反中牌」挑釁大陸,外交部也在推特上用英文嗆大陸「連自己的豬都管不好」,並呼籲世界動物衛生組織(OIE)應該介入。網友狂嗆外交部是不是又想丟邦交國了?「登革熱時怎麼沒怪賴皮、肥菊連蚊子都管不好」。

蔡政府近日頻用「非洲豬瘟」議題抨擊大陸,外交部5日也在推特發文」China can’t even manage its own pigs. African swine fever seems out of control. Time for @OIEAnimalHealth & the international community to intervene. 」狂嗆大陸「連自己的豬都管不好」。

新聞露出後,雅虎奇摩底下留言破千則,蔡政府被反譏「史上最厲害的部長-斷交最多的邦交 職位還不動如山」、「自己的詐騙犯都管不好了還有臉嗆別人的豬!」、「總統大選到了,又要開始製造對立、煽動仇恨囉~」、「說個笑話 外交部」、「我們的官方就只會發些情緒性的言論,原來外交是這麼好做的,一群垃圾」、「內政部連自己的豬都不知怎麼管 還敢說別人,標準民進黨風格」、「好好笑!登革熱時怎麼沒怪賴皮、肥菊連蚊子都管不好」。

有網友說,「非洲豬瘟」,顧名思義,就知最早是在非洲發現。外交部,我幫你google查了一下:「非洲豬瘟1921年首次在肯亞被發現,不到一個世紀,就一路傳到西班牙進入中東歐地區,並隨著跨國貿易與人員流動傳入中南美洲多個國家。21世紀初俄羅斯發生了非洲豬瘟大規模擴散與流行後,疫情也擴及歐亞大陸。」這下子不知罵到幾個國家了!

(中時電子報)