是iBike非U-Bike 沈智慧、王義川公共自行車政策摃上了

台中第5選區立法補選國民黨參選人沈智慧（右二）與立法院國民黨黨團總召江啟臣（左二）到旱溪北屯段自行車專用道勘查。（馮惠宜攝）

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台中第5選區立法補選民進黨參選人王義川糾正沈智慧台中市的公共自行車叫做「iBike」不是「U-Bike」。（馮惠宜攝）

台中第5選區立法補選倒數計時，國民黨參選人沈智慧7日與立法院國民黨黨團總召江啟臣到旱溪北屯段自行車專用道勘查，兩人騎著U-Bike自行車，強調要督促經濟部水利署推動「新康橋計畫」；而民進黨參選人王義川則糾正沈智慧台中市的公共自行車叫做「iBike」不是「U-Bike」，要她對台中市的公共運輸政策還是建議要下功夫多做一點功課。

沈智慧、江啟臣騎著U-Bike自行車，沿途勘景對談，兩人都表示，要督促經濟部水利署配合，讓旱溪北屯段，參考旱溪東南區段的整治，推動「新康橋計畫」，重新完善規劃沿溪的自行車道。

沈智慧說，她構想的「新康橋計畫」主體是河川整治計畫，但附加創造出河濱公園，並維護其間的生態環境，讓大家享受親水景色以外，來這邊度假騎自行車慢活，還可順便走走大坑十條漂亮的登山步道。

王義川強調，過去四年在他擔任交通局長任內，和市府一起打造的自行車369政策相當受到歡迎。iBike租賃站從2014年僅有21站，到他任內已經打造超過300 座iBike租賃站，總共串聯了600公里的自行車道，提供9000輛公共自行車供民眾騎乘。

經常和競選團隊騎著iBike跑遍北北屯區拜票，王義川說，iBike是綠色運輸的交通工具，也是大家平常上下學、通勤很重要的運輸工具，在假日時也會成為大家的運動工具，他也鼓勵大家多利用綠色運輸工具代步並健身，建議沈智慧真的要多下功夫在政策上。

(中時 )

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