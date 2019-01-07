謝長廷：人在海外不清楚內閣改組訊息

我駐日代表處7日在東京代表官邸舉辦新年餐會，共有關東地區僑領、日本友人等約130人出席，駐日代表謝長廷及日本台灣交流協會理事長谷崎泰明都到場致詞。（黃菁菁攝）

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我駐日代表處7日在東京代表官邸舉辦新年餐會，共有關東地區僑領、日本友人等約130人出席，駐日代表謝長廷開場致詞。（黃菁菁攝）
我駐日代表處7日在東京代表官邸舉辦新年餐會，共有關東地區僑領、日本友人等約130人出席，駐日代表謝長廷開場致詞。（黃菁菁攝）

我駐日代表謝長廷7日在新年餐會上接受台灣駐日媒體聯訪時，針對內閣改組之事表示，「人在海外，訊息不那麼清楚」，他強調，「台灣要盡量往正面未來的想，不要糾結過去枝節小地方」。

我駐日代表處7日在舉辦新年餐會，共有關東地區僑領、日本友人等約130人出席，日本台灣交流協會理事長谷崎泰明也到場致詞。

有關日本方面對習近平談話的反應，謝長廷表示，「日本政府不會評論，日媒對台灣的反應都有報導，大家認為九二共識等於一國兩制，多數意見是不支持的，雙方互相尊重、互相了解很重要。」

有關安倍說要加強中日關係，謝長廷表示，「中日改善對亞洲全世界都是正面的，我們不會反對，除非中日接近會影響台日關係或孤立台灣，我們才會警覺、反對，否則世界和平是好事情，互相共生和平相處是世界福氣。」

有關總統蔡英文在記者會上提及日本5縣食品問題，謝長廷表示，「行政院、國內政策我們來執行盡量溝通，讓日本了解。東北5縣的人不要誤解我們對他們有成見，台灣是民主社會對食品要求高，也有政治化的現實，希望不影響長久以來台日友好關係或變更台日長久友好的關係，這點是代表處要努力的，至於政策我們是執行單位。」

有關內閣改組之提問，謝長廷表示，「人在海外，訊息不那麼清楚，我想是往好的正面和諧的方向發展，台灣要盡量往正面未來的想，不要糾結過去枝節小地方，多想想未來台灣怎麼辦。」

至於內閣改組是否會對代表處有所影響？他表示，外交部沒有改組吧。

針對外傳台灣日本關係協會秘書長張淑玲將轉任橫濱分處處長，謝長廷僅表示，人事不是他決定的。

(中時 )

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