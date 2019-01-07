開春第一炮 ！日月千禧「放縱色漾、紅鯉呈祥」畫展登場

2019年01月07日 14:17 工商 曾麗芳

台中日月千禧1樓旅覓酒吧，獻出由點心坊副主廚徐紹桓設計的視覺系新春點心。（圖／曾麗芳）

台中日月千禧酒店搭配畫展，1F旅覓酒吧獻出由點心坊副主廚徐紹桓設計的視覺系新春點心。（圖／曾麗芳）

台中日月千禧酒店2019開春第一檔畫展「放縱色漾、紅鯉呈祥」，力邀油畫大師林憲茂創作許多系列的油畫鉅作。這也是日月千禧參與中市府文化局藝術亮點計畫，第11次籌辦藝文展覽。

此外，日月千禧酒店搭配畫展，1F旅覓酒吧獻出由點心坊副主廚徐紹桓設計的視覺系新春點心，同名款「紅鯉呈祥」將鯉魚遊戲水中優美的姿態精彩的展現；「舞獅慶新年」則以民俗舞獅為靈感，打造出擁有獅頭討喜吉利外型的美味甜點。

日月千禧酒店副總經理許瑄芷表示，鯉躍龍門是酒店母集團新加坡豐隆集團的名言佳句，用來激勵團隊奮發向上！延續集團的精神，日月千禧特選在2019年一開始籌辦「放縱色漾、紅鯉呈祥」畫展，除了迎接新春，更期許酒店在新的一年能夠開創出嶄新的局面。

油畫大師林憲茂出生自大里的醫師世家，因為對藝術的喜愛、堅持，並未傳承衣缽，執意走上創作道路，雖未曾接受過正統學院教育，但憑藉著自學及對油畫的熱情，22歲即舉行個人的展覽，迄2018年舉辦個展26次，足跡遍布歐美、中南美、俄羅斯等40多國。

林憲茂強調，「畫家是無敵的，但面對畫布，自己就是自己最大的敵人，擅長用畫刀作畫的畫面，從調色盤到畫布之間來來回回，彷彿是外科醫生執手術刀時的堅定與自信」，而這全然需要勇敢打破形式上的限制，一往情深、不計得失地追尋理想，悠遊於半具象與抽象之間，實現潛意識的解構與發展，藝術創作生命才能永續成長。

「放縱色漾、紅鯉呈祥」創作特展、展出含括鯉漾、耀漾風華系列共二十一幅作品，不論是錦鯉的隱約現身、急流而過，還是大自然山川林木的浩瀚、壯闊，都能欣賞到奇妙繽紛的色彩、彷彿來自宇宙大自然的巧手天成、如同樂曲的律動感以及充滿生命力的線條，進而深入真實本質不可見的部分，進入吸引人凝視的夢想世界。

此外，搭配新春畫展。1F旅覓酒吧同步獻出同名款「紅鯉呈祥」甜點，點心坊副主廚徐紹桓指出，在欣賞林老師的畫作後，他用日式和菓子的手法雕琢出鯉魚在水中律動的姿態，以及飽滿多變的顏色，荔枝果凍以及藍柑橘酒凍白、藍的色澤呈現出池水層次的變幻，果凍上的金錢草成了池上的荷葉，就連錦鯉吐出的氣泡都用西米露巧妙的表現，而在口味上和菓子的香甜搭上果凍的清爽格外的和諧，且特意裝飾上手工巧克力荷花、驚艷視覺外、更豐富了口味，單點每份NT$220+10%，搭配上咖啡、茶或冬季限定飲品一杯的藝術下午茶組，每組NT$320+10%，限內用、每日限量兩份，且加價NT$30飲品還可升級為新鮮水果飲品、綜合蔬果汁、現打精力飲、冰沙或華剛君臨系列茶品，將下午茶組合拍照打卡、上傳至Facebook或Instagram並設定公開，還可享有該組合9折優惠。

另一款新春家庭甜點「舞獅慶新年」，於過年期間2月1日~ 2月10日限量提供，外型就像是獅頭一般色彩鮮艷、活靈活現，一口咬下芒果慕斯濃郁的果香撲鼻而來，慕斯內還嚐得到混搭草莓、羅勒的庫利以及起士夾層，看似有些衝突的結合，卻是難以言喻的好味道。

單點(4人量)每份1,488元+10%，蛋糕一個搭配上咖啡、茶或冬季限定飲品4杯的家庭下午茶組合，每組1,688元+10%，每日限量一份，加價30元，其中一杯飲品還可升級為新鮮水果飲品、綜合蔬果汁、現打精力飲、冰沙或華剛君臨系列茶品。

(工商 )