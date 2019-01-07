外籍家庭看護工平均月薪1.9萬 每日工時逾10小時

勞動部統計，外籍家庭看護工平均月薪1.9萬，每日工時逾10小時。（資料照片）

友善列印
中時

勞動部今（7）日公布最新「外籍勞工管理及運用」調查，去年6月外籍勞工總薪資平均為2萬7788元，外籍家庭看護工總薪資平均為1萬9927元，但每日實際工作時間平均卻達10.2小時。外籍家庭看護工假日都有放假或部分放假者占65.3%，雇主發給加班費占9成9。

根據勞動部統計處最新資料顯示，2018年6月外籍勞工總薪資平均為2萬7788元，其中經常性薪資為2萬2597元（占總薪資81.3%）。外籍家庭看護工總薪資平均為1萬9927元，經常性薪資為1萬7765元（占總薪資89.2%）。

關於工時方面的調查，2018年6月外籍勞工總工時平均為195.3小時，其中正常工時為161.1小時，加班工時為34.1小時，放假天數平均為9.9天。

外籍家庭看護工每日工作時間，家庭面雇主沒有規定者占7成8，不論雇主有無規定工作時間，每日實際工作時間平均約10.2小時；有9成6每日連續休息時間超過8小時。

如果未來外籍家庭看護工於假日休假（每7日休息1日），雇主有替代方案者占69.0%，主要替代方案以「由家人照顧」占87.2%為主。若政府補助雇主讓外籍家庭看護工於假日休假，雇主願意申請者占30.4%，願意負擔的金額以「每日500元至未滿1200元」占66.9%居多。

另外，針對雇主在管理及運用外籍勞工時遭遇困擾者，調查發現比例約占39.8%，其中以「語言溝通困難」占84.1%最高，其次為「衛生習慣不佳」占37.9%。家庭面雇主僱用外籍家庭看護工有困擾者占29.8%，困擾原因以「語言溝通困難」占71.4%最高，「愛打電話、聊天」占40.0%居次。

而家庭面雇主僱用外籍家庭看護工前，有聘僱本國看護（照顧服務員）的經驗者占33.0%，不繼續僱用原因以「經濟負擔考量」80.6%最高，其次為「本國看護（照顧服務員）時間無法配合」占32.8%，第三是「找不到適合的本國看護（照顧服務員）」21.9%。

勞動部統計處表示，有關此次調查的回收有效樣本8653份，其中事業面雇主（包含製造業及營建工程業）4611份；家庭面雇主4042份。

(中時 )

開春第一炮 ！日月千禧「放縱色… 抗議客運鬆綁7休1 工會周三告勞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。