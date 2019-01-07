外籍家庭看護工平均月薪1.9萬 每日工時逾10小時

2019年01月07日 14:17 中時 王思慧

勞動部今（7）日公布最新「外籍勞工管理及運用」調查，去年6月外籍勞工總薪資平均為2萬7788元，外籍家庭看護工總薪資平均為1萬9927元，但每日實際工作時間平均卻達10.2小時。外籍家庭看護工假日都有放假或部分放假者占65.3%，雇主發給加班費占9成9。

根據勞動部統計處最新資料顯示，2018年6月外籍勞工總薪資平均為2萬7788元，其中經常性薪資為2萬2597元（占總薪資81.3%）。外籍家庭看護工總薪資平均為1萬9927元，經常性薪資為1萬7765元（占總薪資89.2%）。

關於工時方面的調查，2018年6月外籍勞工總工時平均為195.3小時，其中正常工時為161.1小時，加班工時為34.1小時，放假天數平均為9.9天。

外籍家庭看護工每日工作時間，家庭面雇主沒有規定者占7成8，不論雇主有無規定工作時間，每日實際工作時間平均約10.2小時；有9成6每日連續休息時間超過8小時。

如果未來外籍家庭看護工於假日休假（每7日休息1日），雇主有替代方案者占69.0%，主要替代方案以「由家人照顧」占87.2%為主。若政府補助雇主讓外籍家庭看護工於假日休假，雇主願意申請者占30.4%，願意負擔的金額以「每日500元至未滿1200元」占66.9%居多。

另外，針對雇主在管理及運用外籍勞工時遭遇困擾者，調查發現比例約占39.8%，其中以「語言溝通困難」占84.1%最高，其次為「衛生習慣不佳」占37.9%。家庭面雇主僱用外籍家庭看護工有困擾者占29.8%，困擾原因以「語言溝通困難」占71.4%最高，「愛打電話、聊天」占40.0%居次。

而家庭面雇主僱用外籍家庭看護工前，有聘僱本國看護（照顧服務員）的經驗者占33.0%，不繼續僱用原因以「經濟負擔考量」80.6%最高，其次為「本國看護（照顧服務員）時間無法配合」占32.8%，第三是「找不到適合的本國看護（照顧服務員）」21.9%。

勞動部統計處表示，有關此次調查的回收有效樣本8653份，其中事業面雇主（包含製造業及營建工程業）4611份；家庭面雇主4042份。

(中時 )