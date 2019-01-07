抗議客運鬆綁7休1 工會周三告勞動部長瀆職

2019年01月07日 14:17 中時 王思慧

勞動部上周預告鬆綁客運業7休1，因應今年春節連假，駕駛在年節、紀念日、國定假日可連續上班9天。台灣汽車客運產業工會今（7）批評，政府忘記蝶戀花事故的教訓，9日將前往勞動部、監察院，對勞動部長許銘春提告瀆職。

勞動部4日同意客運業可在年節、紀念日或國定假日，因應公眾生活便利所需可鬆綁。不過附加條件是最長只能連續上班9天、勞工單日工作時間超過11小時的天數不可連續3天，最快春節前生效。

台灣汽車客運產業工會今發表聲明表示深感痛心、遺憾。台灣汽車客運產業工會理事范光明說，工會拿出多項違反勞動法令的數據舉證，當初勞基法修法時，勞動部還說會有把關機制，但都看不到機制在哪；業者平常就把違反勞動法視為常態，勞動部還讓違法常態就地合法化。

范光明痛批，人力不足是大眾運輸業常態，在9日當天將到勞動部抗議，並公布國道客運司機的班表，證明很多司機經常早上5點出門，得到晚上12點才能下班回家；許銘春曾在立法院表示不會讓客運九休一、每天工作12小時，其實每天司機都是過勞情況，未來可連上9天班，要是不幸發生交通事故，誰來負責？

范光銘表示，勞動部鬆綁7休1，卻沒有明確提及如何裁罰違反勞動法規的客運業者，只推給人力吃緊的勞檢員，工會要求勞動部停止執行此政策，並前往監察院控告許明春瀆職，未來也不排除召開國際記者會，讓全世界了解台灣勞工狀況。

(中時 )