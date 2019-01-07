16歲以上就可操作無人機 明年元旦前免註冊費

空拍機示意圖。（圖／本報資料照片）

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有鑒於台灣空域狹小，為維持空域秩序、保持飛航安全等，無人機將納入法律管理，交通部4日預告修正「遙控無人機管理規則」草案，遙控無人機專章預計在7月1日上路，未來250公克以上無人機都須向民航局申請註冊，註冊費50元，明年元旦前申辦可優惠免收註冊費。法規明定年滿16歲者就可考取學習操作證。

根據《遙控無人機管理規則》草案，一般自然人持有的無人機最大起飛重量達250公克以上，與政府機關、學校或法人所持有的無人機，都須向民航局申請註冊，並要將註冊號碼標明於無人機上，註冊號碼期限為2年，屆滿30天內就須向民航局申請延展。

最大起飛重量達25公斤以上的遙控無人機，須向民航局申請實體檢驗，檢驗合格則可核發合格證，合格證期限3年，若該無人機為自行製造、使用且不販售或轉讓者，所有人得檢附前項申請書，向民航局合併申請型式檢驗與首次實體檢驗，合格後將發給特種實體檢驗合格證。

遙控無人機操作申請者須滿16歲以上，可申請3款操作證，但仍有部分限制，如年滿16歲可申請學習操作證，但操作時須有年滿18歲以上具有合格證者陪同。而普通操作證申請條件須年滿18歲與學科測驗合格；專業操作證條件則包括須年滿18歲、符合相關經歷規定、體格檢查與學科測驗合格。

另外，民航局規劃開發「無人機註冊」官網，民眾可使用健保卡、自然人憑證辦理線上註冊，註冊費為50元，明年元旦前申請註冊都可免費辦理。官網也會公告民航局與各縣市政府公告的禁航區、限航區與航空站或飛行場的資訊。

學校、企業或媒體等法人，若要在禁航區與限航區操作無人機、夜間飛行，或同一時間控制2架以上無人機，須向主管機關與縣市政府申請，採取雙核准制。

(中時 )

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