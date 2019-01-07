近視不只是度數問題 醫：併發症機率比一般人高

2019年01月07日 14:16 中時 林周義

台灣是近視王國，超過8成的民眾受近視所苦。世界衛生組織（WHO）在2017年將近視提升到疾病程度，顯示出近視不單只是度數的問題。中和興南大學眼科院長葉威毅表示，高度近視者罹患眼疾併發症的機率比一般人高，甚至門診常見患者因長期配戴隱形眼鏡而失明的年輕案例。

「超過500度的近視就是高度近視。」葉威毅表示，根據統計，這類患者罹患白內障、青光眼、視網膜剝離等併發症的風險較一般人高，因此近視才會被世界衛生組織（WHO）視為一種疾病。

為解決近視問題，許多人會配戴隱形眼鏡。葉威毅表示，近20年的行醫經驗中，已遇過超過20人因長期配戴隱形眼鏡而失明的案例，半數以上都在配戴一陣天之後，忘了摘掉隱形眼鏡就去睡覺，其中最年輕的失明者為19歲的女生，目前眼睛仍然看不見，只能等待角膜移植。

葉威毅提醒民眾，保護眼鏡的重點有三項：時間、距離和姿勢。他建議兒童每用眼30分鐘，休息5分鐘；成人每用眼45分鐘，休息2至3分鐘。用眼時，將距離維持在45公分以上，勿以趴、躺的姿勢滑手機，減少對眼鏡的負擔。

民眾若想一次解決近視問題，可選擇進行雷射手術。葉威毅表示，只要經檢查確定角膜厚度足夠，就可自費約4至10萬元進行手術。現今的技術可減低乾眼症的影響，相關症狀約維持2周後就可恢復正常，也可大幅減低眩光的發生機率。

至於術後有沒有機會再度近視？葉威毅表示，因角膜不是死的，仍可能改變，某些人傷口癒合能力較強，就可能回退，發生率約4-6%。他進一步表示，即使回退，也不會超過數前度數的10分之1至10分之2，影響不大。

(中時 )