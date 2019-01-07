花蓮市進豐親子公園農曆年節前開放 增添親子好去處

2019年01月07日 14:41 中時 范振和

花蓮市長魏嘉賢（右）體驗具挑戰性的極限滑索。（范振和攝）

花蓮市進豐親子公園有攀爬跑酷組遊樂設施。（范振和攝）

花蓮市進豐親子公園毛毛蟲座椅等，適合2、3歲幼童使用。（范振和攝）

花蓮市進豐親子公園保留偌大綠地，令人心曠神怡。（范振和攝）

花蓮市進豐親子公園完工了，農曆年節前將對外開放，市長魏嘉賢7日現勘體驗，期盼包括花蓮第1座極限滑索在內的多功能公園，能成為最佳親子活動場域。

位於進豐生活園區的親子公園已完成驗收，魏嘉賢偕同主任秘書翁美華、政風主任陳彥良、建設課長徐國城等人今天上午前往現勘。魏嘉賢說，市公所考量各年齡層需求，積極規畫或改善公園遊樂設施。

花蓮市是全縣第一個投入親子公園興建的城市，包括花崗山兒童戲沙池、進豐親子公園。魏嘉賢指出，規畫前曾召開工作坊，讓親子公園吸納更多家長意見後，彙整執行，未來也會比照改善其他10餘座公園，讓每座公園各擁特色，將花蓮市樂園化。

以進豐親子公園的遊樂設施為例，適合3至12歲遊玩，包括極限滑索、攀爬跑酷、轉轉椅以及毛毛蟲座椅、嘟嘟火車座椅，另有不同高低變化的地景遊戲丘，可讓小朋友奔跑，綠地部分則依營建署審核委員要求保留。

魏嘉賢體驗後表示，極限滑索具有挑戰性，只要體重在100公斤以內都可以挑戰，另外，不少家長反映，花蓮欠缺攀爬設施，因此，進豐親子公園特地設置了攀爬跑酷組，希望挑戰性設施能增進孩子們體能，訓練手腳靈活度與平衝感。這座親子公園將在農曆年節前對外開放，敬請鄉親期待。

(中時 )