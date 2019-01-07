NBA》比詹姆斯小1歲半 已故前名帥之子接掌狼軍

2019年01月07日 14:16 中時電子報 黃邱倫

灰狼今天在擊敗湖人之後以迅雷不及掩耳的方式開除了總教練席波迪，然後又在眾人的驚呼中宣布由助理教練、已故前名帥之子菲利浦桑德斯(Philip Saunders)的兒子萊恩桑德斯(Ryan Saunders)接掌兵符，現年32歲的小桑德斯比全聯盟第一人詹姆斯還小1歲半。

菲利浦曾執掌過灰狼、活塞與巫師，他最輝煌的年代就是在灰狼，1999-2000年賽季率領球隊拿下50勝，2003-2004球季勇闖西區決賽，可惜功虧一簣。

菲利浦在2013年重回明尼蘇達，2014年6月再次被任命為球隊總教練，沒想到開季不久後就被診斷出罹患淋巴瘤，2015年10月25日病逝，享年60歲。

菲利浦有4個小孩，唯一的兒子萊恩跟隨著老爸的步伐進入籃壇，菲利浦在2009年入主巫師的時候，萊恩也成為球隊的助理教練，父子聯手創籃壇佳話。父子倆又在2014年一起來到明尼蘇達，萊恩一待就是5年，如今雖然只是臨危受命接掌灰狼兵符，但球團已發話，萊恩的職務將會到球季結束，也就是說這半個球季萊恩將是NBA史上最年輕的總教頭。

出生於1986年4月28日的萊恩桑德斯，足足比現任湖人教頭華頓(1980年3月28日)還要年輕6歲多，不僅是NBA史上最年輕的總教練，同時也是北美五大職業運動最年輕的主帥，甚至比詹姆斯(1984年12月30日)還要小將近1歲半，可說是江山代有才人出，一代新人換舊人。

(中時電子報)