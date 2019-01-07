分局長推警政BOT宣導 死亡車禍大幅降低

2019年01月07日 15:08 中時 徐養齡

新竹縣新埔分局情商Q版畫家米豆創作一系列「護老交通安全宣導」文宣Logo。（徐養齡翻攝）

新竹縣新埔警分局為避免轄下老年人口出車禍，去年7月推行「警政BOT」理念，情商Q版畫家米豆創作一系列「護老交通安全宣導」文宣Logo，統計半年來大幅降低年長者車禍事故發生率，宣導戰術明顯奏效。

新竹縣高齡人口眾多，被譽為長壽鄉的關西鎮及新埔鎮，老年人約占總人口2成，因行動較為不便、視力也較差，發生車禍機會相對高，分局長陳啟明為此苦思解決之道，有別於以往以高齡者為主的宣導對象，改以全體用路人為宣導目標，逆向操作宣導戰。

新埔分局去年7月情商Q版畫家米豆老師創作Logo，設計一系列「護老交通安全宣導」文宣，同時結合在地資源及中華電信為所轄年長者行的安全宣導，無償付出社會公益心力，創舉至今已實施6個月。

分局統計，從專案宣導期1個月後開始估算成效，前年8至12月與去年同期死亡交通事故數量，高齡者族群件數由4件降至1件，件數呈下降趨勢。另前年與去年同期對比，發生A1類交通事故總件數也由18件大幅下降至9件，降幅高達50％。

新埔分局以「與地方共同完成」為觀念，推行警政BOT的理念，尋求地方社團法人及第三者支持參與警政，朝向永續經營的方向，今年「護老交通安全宣導」目標將設定主動走入轄區各公司行號、工廠及軍營。

(中時 )