跑步做公益 新竹馬跑者捐出1753片晶片

參加2019新竹市城市馬拉松的跑友熱烈響應跑步做公益，賽後共募集到1753片晶片，合計募集超過17萬元善款，將全數捐給新竹市中小學體育促進會，幫助弱勢基層選手。（陳育賢攝）

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參加2019新竹市城市馬拉松的跑友熱烈響應跑步做公益，賽後共募集到1753片晶片，合計募集超過17萬元善款，將全數捐給新竹市中小學體育促進會，幫助弱勢基層選手。（陳育賢攝）

跑步兼做公益，新竹城市馬跑出愛！2019新竹市城市馬拉松7日圓滿畫下句點，此屆賽事結合循環經濟及公益活動，鼓勵跑者捐晶片做公益，賽後共募集到1753片晶片，合計募集超過17萬元善款，將全數捐給新竹市中小學體育促進會，幫助弱勢基層選手。

新竹市中小學體育促進會理事長陳進豐表示，弱勢基層選手常面臨參賽經費不足困境，感謝各界善心人士捐款，這17萬元的經費未來會落實弱勢學童在體育競賽方面的補助，針對弱勢學童參加比賽時，補助所需器具或是參賽經費。

此次協助宣傳的奧運國手陳傑，獲知賽後共募集到1753組晶片時表示，真的很感謝跑友們，當天大家剛完賽還在喘氣，就趕緊拿下腳上的晶片捐出，儘管當天天氣溼冷，但跑友們的愛心卻讓人感到非常溫暖。

陳傑說，要栽培1位優秀的運動員很不容易，基層運動員、教練每天都很辛苦訓練，希望未來能有更多類似資源投入，栽培出更多的台灣之光。

市府指出，一般馬拉松賽事晶片在賽後除了讓跑者留做紀念，不然就是響應環保回收再利用，但新竹市城市馬拉松不僅落實環保再利用，更結合捐款補助弱勢學童體育培訓和競賽補助，讓體育賽事更有意義。

教育處表示，2019新竹市城市馬拉松前天於樹林頭公園圓滿落幕，雖因鋒面持續有些微的雨勢，但仍不減超過萬名民眾的熱情。最澎湃補給、最熱情加油隊、精緻跑者紀念品、在地特色賽道，都讓參加跑者評價為4星級的馬拉松，也為新竹馬寫下1頁歷史。

(中時 )

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