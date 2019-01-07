分手小S被罵翻 黃子佼誠實認對「這些」有點恨

2019年01月07日 14:27 中時電子報 蔡曉婷

黃子佼上理科太太節目談當年心境。（圖／翻攝自理科太太 Li Ke Tai Tai Youtube）

黃子佼最近上知名Youtuber「理科太太」的專訪節目，最近剛推出新專輯《Live & Life》的他，被問到新輯中有沒有獻給舊愛小S的歌？他回應大部分的作品都是20多年前寫的，當時仍未跟小S交往，所以沒有，當年情變事件轟動，黃子佼坦言心裡確實會「有一點恨」，但恨的對象是自己和整個過程，並非他人。

理科太太直言，小時候對黃子佼的第一印象就是感情的事情，黃子佼回應：「很正常」，理科太太追問這次作品有沒有跟小S有關的歌？黃子佼說因歌詞大多是20多年前完成的，所以沒有，理科太太接著對過去「S佼戀」下註解：「其實如果不是你們兩個人都是公眾人物的話，這件事不可能鬧這麼大」。

理科太太單刀直入問黃子佼：「你會有恨嗎？」他回答：「一定曾經會有，不只是我們是不是公眾人物，還包括我們是談戀愛談得比較高調的公眾人物」，「但那個恨不是恨人，是恨我自己，恨這個過程，當時的這些決定」，他回憶當時對記者要求來者不拒，沒想到後來變成「呈堂證供」。

黃子佼說，後來自己曾試著做別的行業，但都沒做好，自己在低潮時期才確定還是喜歡主持工作，他認過去曾酗酒、夜夜笙歌，還被女同事幫忙「撿屍」帶回家，後來才驚醒自問：「為什麼要這麼糜爛」，除了貴人幫忙外，他也認真看待自己的每份工作，並以過來人身分說：「直到我做了1000場記者會的時候，也許大家就會反轉，如果你在碰到貴人的時候，依舊自暴自棄，你永遠起不來了」。

(中時電子報)