6種壞習慣讓胃壞了了 尤其這種最恐怖　

胃痛。(示意圖/達志影像提供)

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中時電子報

我們的胃看似強大，能消化酸甜苦辣各種味道，軟、硬各種食物，但其實胃是消化系統中最易受傷的器官，只要有這6種壞習慣，會導致胃受傷，同時讓胃病在生活中是種常見病，數據顯示，19歲~35歲青年人胃癌發病率比30年前翻了一番。

根據《元氣網》報導，有6種壞習慣會害慘你的胃，讓胃變形受損為彈簧胃、壓力胃等，慢慢侵蝕胃健康，尤其是垃圾胃，有罹癌風險。如下:

1.彈簧胃：上班族飢一頓飽一頓的進食規律，使胃該休息時沒休息，該運動時不運動，而是像彈簧一樣被不斷擠壓；餓得太久，胃酸增多，會損害胃黏膜，導致胃糜爛甚至胃潰瘍；吃得過飽，會加重胃負擔，導致胃下垂，出現消化不良。

2.壓力胃：工作壓力大，容易觸動消化系統神經，引起神經調節紊亂，削弱胃粘膜保護屏障功能，造成胃功能受損，導致慢性胃病。

3.菸酒胃：酒精中的乙醇對胃黏膜造成強烈的刺激，久之可使胃黏膜充血、水腫甚至糜爛，發生胃炎、胃出血；煙草中的尼古丁、焦油和其他化學物質，會刺激胃黏膜，使鹽酸分泌增加，導致胃炎或潰瘍的發生。（禁止酒駕 飲酒過量有礙健康）

4.垃圾胃：瑞典研究，食用過多加工的肉類食品，例如鹹肉、香腸、燻肉，會出現消化不良或胃食道逆流，甚至胃癌的風險。

5.熬夜胃：胃黏膜上皮細胞的壽命很短，平均2～3天就要更新再生一次，這個過程一般是在夜間胃腸道休息時進行的；如果經常熬夜，胃腸道得不到必要的休息，胃黏膜的修復能力就會受到影響。

6.藥物胃：藥物會直接或間接地損傷胃粘膜，引起炎症和潰瘍，如阿司匹林和布洛芬等藥物，如果不經醫囑長期大量使用，會對胃腸造成刺激、損傷，逐漸引起急性胃粘膜病變。

《元氣網》建議，早上7點起床時，喝杯溫開水，早餐一定要吃，上午10時起身走一走，午餐補充蛋白質後，睡午覺助消化，晚餐宜清淡，以養胃。

(中時電子報)

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