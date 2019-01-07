兒怒推酗酒父一把 老爸倒地吐血身亡

2019年01月07日 14:52 中時 蔡依珍

21歲梁姓男子去年7月不滿長期酗酒的父親又在家裡買醉、還不斷吵鬧，爭執後怒推老父一把害倒地，還把老父壓制在地，沒想到患有肝硬化及心臟病的父親突然腹部劇痛口吐鮮血，最後倒臥家門外水圳送醫不治，桃檢調查發現梁父是膽囊破裂大出血而死，依過失致死罪嫌起訴梁男。

21歲梁姓男子的父親長期酗酒，父子相處不睦，去年7月20日晚間7點，梁父又因酒醉不斷在楊梅住處吵鬧、發出聲響，梁男不滿制止，拿鋁棒朝父親逼近，雙方發生口角衝突，梁男出手將父親推開害重心不穩倒地，梁男還不肯罷休，父親要起身時，他再以雙手抓父親脖子推往牆壁，兩人雙雙倒地後還一度把老父壓制在地。

兩人激烈拉扯、扭打後，梁父深感不適，甚至當場吐血，腹部劇痛的梁父獨自離家，最後倒臥附近水圳旁，女兒接獲通知返家發現，連忙將老父送醫，仍傷重不治。

法醫解剖發現梁父血中酒精濃度244.2mg／dL，已達酒精中毒程度，腹腔積血多達5.5公升，且膽囊撕裂，但因梁上腹壁皮膚未見瘀傷，研判是擠壓導致膽囊出血，且梁早已肝硬化，凝血功能異常，死因為膽囊撕裂傷併酒精中毒致出血性中毒性休克死亡。

梁姐證稱接獲弟弟電話趕回家，父親送醫時還清醒，一再表示腰、腹疼痛，但否認和兒子打架，多次強調傷勢跟兒子無關。梁男坦承和父親推擠拉扯，且目睹父親爭吵後以手扶著胸、腹，口吐鮮血，桃檢認為梁男明知父親凝血功能異常還近身拉扯、壓制，導致臟器破裂大出血而死，依過失致死罪罪嫌起訴。

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(中時 )