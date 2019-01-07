卓榮泰任黨主席 代主席林右昌：黨內很多人也要我選

2019年01月07日 14:44 中時 張穎齊

民進黨代理主席林右昌（右）今（7）日在市府市長室，接見來自日本的友好城市熊本縣八代市長中村博正（左）。（張穎齊翻攝）

民進黨主席補選昨（6）日結束，由卓榮泰當選，代理黨主席林右昌今（7）日在市府接見外賓時表示，之前黨內也有很多人希望他出來選，但黨部有5席立委補選要處理，明年又逢總統大選，黨主席輔選工作非常繁重，他擔心無法兼顧市政，所以推辭，等到9日卸下代理主席後，即可專心處理市政。

林右昌今日在市長室接待來自日本的友好城市熊本縣八代市長中村博正，並表示，市府團隊去年底有去八代市參訪，但因為他身兼黨主席而無法抽空，對此相當抱歉，不過他的代理主席一職將在9日卸任，之後會有更多交流機會。

中村博正聞後向林右昌表示「希望您可以一直當黨主席當下去！」林右昌則拿出平面媒體專訪他「民進黨欠台灣人民一個美好的前途」為標題的報紙送給中村，還自誇「之前黨內的確有很多人要我出來選黨主席，但因輔選工作繁重，擔心無法專心兼顧市政，所以我推辭了，要專心做好市長的工作！」

林右昌說，很感謝許多黨內新進與長輩的厚愛，但他仍以市政為重，很欣慰自己昨天將代理黨主席的職務圓滿完成，讓黨內穩定下來，安定民心，9日會有3席立委補選的提名，當天即可卸下代理主席的工作，專心於市政。

(中時 )