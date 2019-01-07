恢復中國史公投 中研院士何大安聲援

2019年01月07日 14:43 旺報 簡立欣

恢復中國史課綱公投第一階段連署熱烈響應中。發起人嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，現在每天都會收到連署書，除了獲得重量級學者何大安、高家俊等的支持，還有不認識的民眾自願當義工製作懶人包，更有大陸台籍後代跨海寫了八大張信紙來鼓勵他，讓他非常感佩。

為了要讓「恢復中國史課綱公投」綁上2020年總統大選，此前吳昆財經過精算，公投第一階段必須有大約2000人在今年2月初連署做為共同提案人，才能夠送審，扣掉審查、聽證會和補正時間，希望最快今年3月可以進入第二階段正式連署；以連署期6個月計算，最慢要在今年9月前獲得30萬人連署，公投才能成案，並符合「1至6個月內綁大選」的規定。

吳昆財說，令人振奮的是包括中研院士何大安、成功大學水利及海洋工程學系教授高家俊，以及專長中國史的中正大學歷史系榮譽教授雷家驥、專長台灣史的輔大歷史系退休教授尹章義等都已採取實際行動，連署擔任共同提案人。

「十步之內必有芳草！」吳昆財說，在沒有大力宣傳的情況下，現在連署速度「還可以」，每天都會收到連署書，有不認識的民眾來學校找他，表示願意幫忙製做懶人包；有一家七口全部簽好連署書寄來；台南一對夫妻年事已高，寫信來請他寄連署書給他們；有人一次印了五十份、一百份，熱心協助。元旦期間他還收到一封來自大陸安徽省、沉甸甸的信，來信者高先生是台籍後代，其先祖是舉人，和國民黨元老陳立夫及其父親是世交，先輩更是支持孫中山、蔣中正革命的台灣同胞，「讀了高先生的八大張信紙，內心激動莫名！」

去年8月13日，教育部課審大會通過將12年國教高中歷史課綱分成台灣、東亞及世界等3個分域，並明確提到「中國史納入東亞史的架構下討論」，中國史不再單獨存在。不過早有許多歷史學者不滿地表示，新課綱裡所謂的東亞史根本經不起檢驗，與真正的東亞史毫無關係；相較之下，台灣史從一個章節，變成一本書，現在又把中國史「作掉」，都是為了去中國化。

(旺報 )