NBA》恩比德中午自帶便當 低調的藍領大帝

2019年01月07日 14:49 中時電子報 黃邱倫

恩比德不但是七六人的指標性人物，更是教練眼中不可多得的悍將，總教練布瑞特布朗還爆料表示，恩比德私底下非常低調，甚至中午還會自備餐盒，可說是藍領級的大帝。

恩比德在1994年出生於戰亂的喀麥隆，2014年選秀會以探花的身分加盟七六人，成為史上第一位打NBA的喀麥隆球員。可惜卻因為脛骨骨折導致錯過了前兩個球季，直到2016年才正式復出，雖然菜鳥球季只打了31場比賽，但恩比德卻迅速成為閃耀巨星，該季場均20.2分、7.8籃板、2.5阻攻，上賽季出賽63場，場均提高至22.9分、11籃板，是全聯盟數一數二的禁區悍將，同時也入選東區全明星賽。

恩比德的弟弟亞瑟，在他踏入NBA的那一年，也就是2014年10月16日在喀麥隆因車禍導致身亡，這個打擊讓他一度傷痛欲絕，但也磨練了他的心智。

儘管恩比德不太滿意布瑞特布朗的戰術安排，但在布朗的眼中，恩比德卻是他麾下頭號愛將，布朗在受訪時不斷稱讚恩比德，還直稱恩比德是藍領階級的代表性人物，與費城這座城市完美融合在一起，平日訓練的時候還會自帶便當，在他身上和不到奢華的影子。

恩比德本季出賽38場全部先發，平均每場出賽33.9分鐘，場均26.9分、13.5籃板、3.5助攻、1.9阻攻、投籃命中率48.4%，除了阻攻外，其他數據皆創生涯新高。

(中時電子報)