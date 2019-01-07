陸領導人對台談話系列4之4》習近平打破空泛口號 港媒：首位領導人化虛為實

2019年01月07日 15:06 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

大陸領導人習近平2日在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會發表談話，提出新時代下新的對台工作方針。其中習近平所提出的5大要點，港媒認為這是習近平已在研擬統一步驟，要以一國兩制統一台灣。這也是《告台灣同胞書》40年後，首次有領導人打破空泛口號化為具體內容，不管台灣由誰執政，大陸都會積極接觸，推進統一。

習近平呼籲兩岸雙方共同推動兩岸關係和平發展、推進國家和平統一進程，亦提出五項對台政策主張，分別為實現和平統一目標；探索「一國兩制」台灣方案；維護和平統一前景，中國人不打中國人；深化兩岸融合發展，推進兩岸經濟合作制度化；以及實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。未來，「習五條」即是大陸對台工作的最高指導綱領。

大陸官媒《人民日報》3日社論以「推進祖國和平統一進程的重大宣示」為題，針對中共中央紀念《告台灣同胞書》發表40周年，習近平發表重要講話指出，「這是指引新時代對台工作的綱領性講話，是做好新時代對台工作的根本遵循和行動指南，對推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程具有重大指導意義，必將產生深遠影響」。

的確，習近平的這番宣示影響深遠。港媒《明報》社論指出，40年前的《告台灣同胞書》，背景是中美融冰，走上建交之路；然而現今的背景，卻是中美兩國走向貿易戰，走向對立對抗之路。過去兩年，由台灣旅行法、國防授權法，到最近美國總統川普簽署《亞洲再保證倡議法案》，美國對台的一中政策早已名存實亡。在這樣情形下，習近平化虛為實，主動打破空泛口號化為具體內容，表明不管台灣由誰執政，大陸都會積極接觸，推進統一，不能再讓台灣問題繼續拖下去。

值得注意的是，《明報》認為習近平在其五點主張中，明確提出兩岸協商對話等的措施，代表大陸要在統一問題上採取主動攻勢；習近平更是第一位提出，台灣可推派各政黨和各階級代表，只要反對台獨支持「九二共識」，皆可共商台灣的一國兩制的方案，而非北京政府片面決定。習近平更向台灣人重提江澤民「中國人不打中國人」的說法，但細究其話語，也可以推敲如果台灣人不承認自己是中國人，那麼和平統一的前提就不存在。

當然習近平的談話，在總統蔡英文眼中，這些舉措當然是統戰手段。蔡英文搶在習近平發表談話之前，於元旦發表兩岸關係需遵守「四個必須」，更抨擊大陸連非洲豬瘟的防疫都沒主動讓台灣得知疫情，何來「兩岸一家親」？她更直言兩岸的對話需在有雙方政府授權的機構下，平等的對談。而在習近平再度提出「九二共識」以及「兩制台灣方案」後，蔡英文再更以強硬的態度，回應絕不接受，兩岸關係未來如何發展？實難預測。

(中時電子報)