國旅暖冬遊 遠航6折大放送！揪你一起「溜」班FUN寒假

遠航2019一起放寒假海報。圖：遠航提供

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離寶居民抽獎活動。圖：遠航提供
「遠航FUN寒假專案」優惠滿滿。圖：遠航提供

不想連假出遊到處人擠人的朋友們，遠航報個好康讓妳知! 逺東航空配合交通部觀光局擴大國旅暖冬遊補助，推出「遠航FUN寒假專案」，2019年1月1日至1月31日只要兩人以上成行，至遠航官網購買國內航線機票即可享有「暖冬遊」優惠6折！同時再搭配住宿補助，肯定值得「溜」班讓自己FUN個寒假！是否心動了呢？趕緊上遠東航空官網訂票吧！

以「台北─澎湖」來回機票3,298元為例，雙人成行機票原價為6,596元，「遠航FUN寒假專案」，可享有6折優惠，折扣後為4,052元，立即省下2,544元。同時搭配「國旅暖冬遊專案」，於週日至週四期間入住專案飯店旅館，每房可獲得1000元補助；超過60歲樂齡族及30歲以下青年、親子族群，每房補助還加碼至1500，預計至少可省下3500元！ 請假出遊絕對划算省超大!

遠東航空發言人盧紀融副總表示，遠東航空至2018年底已引進3架ATR72-600型新機，預計今年(2019)1月起將再陸續引進同型機3架，投入國內線之營運。趁過年前搶優惠機票及住宿補助搭新機出遊最划算。另外原至12月底截止之「94真的─憑登機證抽國內線一年免費爽爽搭」活動反應熱烈，同時鼓勵離島居民至本島旅遊，活動將延長至2019年1月24日止，並於2019年1月25日再抽出一組幸運兒。

遠航溫馨提醒：

一.擴大國旅暖冬方案已有超過3900家旅宿業者參與，時間從明年1月1日起至1月31日截止，民眾週日至週四期間入住參與活動的飯店旅館，每房可獲得1000元補助；超過60歲樂齡族及30歲以下青年、親子族群，每房補助還加碼至1500元。觀光局提醒，1月1日是周二可補助，但1月19日為補班日不能補助。

二.想參加方案的民眾期間可以先上網搜尋想要入住的旅館飯店，且只能透過官網或現場預訂，若透過訂房網站則無法申請補助。

三.每位民眾憑身分證字號僅限享有1次優惠，民眾入住前可先到網站活動專區登錄個人基本資料，並上傳身分證明文件圖檔，減少辦理入住時間；民眾本人入住時，也須出示身分證、健保卡或駕照，讓旅宿業者核對身分。

四.詳細說明可參考擴大國旅暖冬方案網址http：／／220.128.231.42／coupon／coupon.php

遠東航空訂位專線：4499-567(手機請加02)

遠東航空官網：www.fat.com.tw

遠東航空臉書專頁：www.facebook.com／fatloveu

(工商 )

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