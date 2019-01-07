不敵陸高薪利誘！台灣「巴斯夫」高階主管盜賣35億機密技術

2019年01月07日 15:11 中時 胡欣男

警方日前搜索逮捕涉嫌洩漏商業機密的台灣巴斯夫主管。（胡欣男翻攝）

刑事局破獲一起半導體業高階技術遭大陸同業竊取案。世界知名的半導體原料供應商「巴斯夫」在台子公司，曾在該公司任職及現職6名高階主管，被控由退休的林姓廠長為首，涉嫌竊取製造電子級氨水技術，技術轉移到大陸與巴斯夫相同等級的電子化工廠，以謀取巨額不法利益，遭竊技術市值高達1億歐元，約合新台幣35億元，刑事局日前逮人，6名涉案主管移送複訊後被法院收押。

警方指出，「巴斯夫」主要係向台灣電子級化學品生產商購買高純度化學原料，利用專有技術與製程進行純化，再將產品販售予國內外知名半導體公司，該公司化工技術領先業界且獨步全球，能製造符合客戶（半導體公司）需求之高純度電子級化學品（硫酸、氨水）材料規格與配方，，係台積電等公司的半導體化學原料供應商

檢警接獲檢舉展開蒐證，發現大陸競爭同業，為搶食國際知名半導體公司生意，欲於大陸江蘇省鎮江設立同等級的電子級化學工廠，於2017年先高薪吸收巴斯夫桃園觀音廠的林姓退休廠長。

林再陸續以高薪利誘挖角負責工程、生產等部門的工程師離職加入團隊，並與現任負責建廠的高階主管暨資深專家等人裡應外合，以技術移轉暨參與營運與大陸競爭同業公司簽訂合作模式，陸續盜取洩漏「巴斯夫」電子級化學品之關鍵技術與製程，謀取鉅額不法利益。

桃園地檢署日前指揮刑事局偵查第七大隊等專案小組成員，至桃園、新竹、彰化等地搜索，查扣電子級化學品（硫酸、氨水）工程管線配置圖、技術移轉合約書、境外公司OBU帳戶、電磁紀錄及相關文件，依違反營業秘密法移送，6嫌複訊後均被裁定收押。

(中時 )