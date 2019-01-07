原民會鼓勵企業雇用原民 每月補助6000元

原民會鼓勵企業雇用原民，每月補助6000元。（資料照片）

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原住民族委員會為透過獎勵方式，鼓勵公司企業或民間團體提供原住民地區內優質職缺，首次辦理「108年原青Taloma─原鄉在地化深耕就業計畫」，為原住民青年創造返鄉就業機會，進而深耕原鄉、活絡部落。

原民會夷將‧拔路兒Icyang‧Parod主任委員表示，為期許公司行號、民營團體或私立學校等事業單位於原住民族地區提供薪資達每個月2萬6000元以上職缺，自今年起開始僱用15歲以上29歲（含）以下非在學原住民青年、或就讀在職進修班學生、博士班學生等，該勞工若連續在職滿3個月以上者，則可發給雇主每月6000元獎勵金，最長可領12個月，最高可領7萬2000元，鼓勵雇主創造在地就業機會，並讓青年在地深耕、永續就業。

各公司行號、民間團體想參加本計畫，應於9月30日前向原民會申請，若經審符合資格者，且所進用的原住民青年勞工若連續上工每滿3個月，雇主可向原民會申領獎勵津貼，最晚申領津貼截止日為2020年1月15日。

原民會表示，本計畫詳細容可至原住民族委員會網站（http：／／www.apc.gov.tw／）查詢下載，也可與全國各地的原住民就業服務辦公室詢問，若對於該計畫有任何疑問，可電洽原民會社會福利處02-89953456轉3177或3183詢問。

(中時 )

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