美總統川普：大陸希望達成協議

2019年01月07日 15:15 中時 藍孝威

美國貿易代表團昨天抵達北京，今明2天和陸方代表將展開倍受矚目的貿易談判，美國總統特朗普6日再次表示，兩國貿易談判進展順利，大陸希望達成協議。

川普6日從白宮啟程前往戴維營度假前，他在白宮對記者說：「與中國的談判進展良好，我相信他們要達成協議」。此外，川普在推特上發文稱，美陸兩國貿易談判進展順利，大陸經濟不太好，令北京方面有動機尋求達成協議。

由美國副貿易代表格里什（Jeffery Gerrish）率領的美國貿易談判代表團6日抵達北京。美陸兩國從今天開始舉行兩天的副部長級的貿易談判，尋求結束雙方的貿易爭端。除格里什，美方還派出美國農業部貿易與外國農業事務次長、美國商務部國際貿易商業次長、美國能源部化石能源助理部長、美國財政部國際事務次長參與此次談判。

本星期的談判是否預計會有什麼結果？川普總統表示：「我相信他們要達成協議。」

對於陸美貿易談判，川普上週也說過，現在大陸經濟表現不佳，這使得美國處於非常有利的地位，美國的經濟狀況非常強勁。川普認為，美國將與大陸達成協議，他認為大陸想要達成協議，因為大陸不得不這樣做。

在大陸經濟下行壓力越來越大的背景下，大陸人民銀行（央行）4日宣佈降准1個百分點。人行並稱，此次降准將釋放資金約1.5兆元人民幣。

(中時 )