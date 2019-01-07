羅智強要蔡英文不要怯懦 兌現承諾

2019年01月07日 15:21 中時 張立勳

前立委陳其邁批評前新北市長朱立倫發表「務實面對問題並不是怯懦」文章是一篇廢文，台北市議員羅智強7日在臉書PO文指出，他只想請蔡總統不要怯懦，大聲的再一次告訴大家「中華民國是流亡政府」、「我是中國人，讀的是中國書」，質疑民進黨完全執政2年了，要不要早點兌現台獨的承諾。

朱立倫昨在臉書評論蔡總統「不能刻意曲解九二共識」，更指出「九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的」，被陳其邁酸「是要選總統的人，這種說法毋湯啦」後，陳其邁今炮口再度針對朱立倫，他表示花5分鐘看完朱立倫的貼文後，「說穿了，就是一篇廢文。」

羅智強今在臉書直呼，「唉，我們的暖男陳其邁，暖男才演1個月就演不下去，」最近頻頻用廢話罵人發廢文。

羅智強說，他不想學陳其邁，去罵蔡總統昨天的深夜文是廢文，他只想請蔡英文不要怯懦，大聲的再一次告訴大家「中華民國是流亡政府」，不要每次一得勢就把中華民國踩在腳底下，寧可用「這個國家」當國名，也不肯説中華民國，而一失勢就把中華民國拿出來當擋箭牌。

他也要請蔡總統大聲的再一次告訴大家「我是中國人，讀的是中國書」，不要想演和解戲就説自己是中國人，想當深綠教母搞對立，就想盡辦法去中國化。

羅智強表示，國民黨確實是「和中派」，和大陸的主張當然有不一樣的地方，也還是可以努力和大陸「求同存異」，這樣的溫和派路線，有些激進派不認同無妨，但至少，國民黨的主張和平的立場是一致的。

他質疑，蔡總統呢？民進黨呢？天天變來變去，騙來騙去，台獨黨綱不是要追求台灣獨立嗎？現在呢？完全執政已經2年了，要不要早點兌現台獨的承諾？

(中時 )