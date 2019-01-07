中美貿易談判示威 美艦入西沙群島12海浬巡航

2019年01月07日 15:17 中時電子報 楊幼蘭

美國「麥坎貝爾」號（USS McCampbell，DDG-85）飛彈驅逐艦

當中美官員7日在北京為貿易戰展開會談之際，美國飛彈驅逐艦駛入南海，在有主權爭議的西沙群島附近巡航。

據路透7日報導，美國太平洋艦隊(US Pacific Fleet)發言人麥克瑪（Rachel McMarr）在聲明中說，「麥坎貝爾」號（USS McCampbell，DDG-85）驅逐艦航進西沙群島12海浬內執行自由航行任務，以挑戰過度聲張的海洋主張。

據《環球時報》報導，中國大陸外交部發言人陸慷對此回應稱，中方隨即派出軍艦、軍機，依法對美艦實施查證識別，加以警告驅離，並就此向美方提出嚴正交涉。

陸慷強調，美艦有關行為違反中國法律和相關國際法，侵犯中國大陸主權，破壞有關海城的和平，安全和良好秩序。中方堅決反對美方有關行徑，敦促美方立即停止這類挑釁行動。他並指出，中方將繼續採取必要措施，以捍衛國家主權和安全。

而麥克瑪說，這項行動並沒有針對任何國家，也沒有要做任何政治聲明。然而，當她做出這項聲明的同時，中美正在北京進行雙方同意貿易休戰90天以來的第一輪面對面談判。

由於美國驅逐艦巡航南海的時機敏感，陸慷對此表示，妥善解決中美之間現在存在的各種問題，包括經貿問題，對兩國、對世界都是有利的，雙方都應當有責任為這營造必要的良好的氣氛。

美國總統川普與中國國家主席習近平去年12月同意，暫停互相加課高達數百億美元的關稅。而川普會節節加徵陸製品關稅，是想要向北京施壓，迫使它改變從商業間諜，市場准入到企業補貼的種種作法。相對的，北京也對美國加徵報復性關稅。

由於近幾個月來，川普政府高層官員以種種題目猛批北京，各方擔心，貿易爭端只是雙方關係迅速冷卻的其中一個面向。除了貿易外，美中在區域安全問題也有歧見，如華府通過國防授權法，支持強化台灣的防衛能力、擴大聯合訓練，軍售與高層軍事交流等，但北京將台灣視為中國大陸的一省。

(中時電子報)