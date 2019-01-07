幸福青鳥郵筒上方青鳥信使 海鷗改成更大型的信天翁

2019年01月07日 15:22 中時 范振和

花蓮港幸福青鳥郵筒上方的海鷗階段性任務告一段落，將改由信天翁充當青鳥信使。（范振和攝）

花蓮港幸福青鳥郵筒上方的信天翁泥塑原型，出自雕塑家楊正端的巧手。（范振和攝）

「把花蓮的幸福透過最大的鳥類信天翁傳遞全世界！」花蓮市維納斯藝廊主人林滿津將《幸福青鳥郵筒》上方的青鳥信使海鷗改成信天翁，希望信天翁可以將親情、愛情、友情傳遞得更久、更遠。

林滿津說，台灣第一座、也是世界唯一由自然原石打造的「幸福青鳥郵筒」，於2011年進駐太平洋畔，由於郵筒上方鐵雕青鳥信使海鷗，受到海風影響，得經常性除繡，因而，決定改以不繡綱當骨架，玻璃纖維塑身的信天翁。

她表示，第一代傳遞幸福與夢想的青鳥信使海鷗，高36公分，已服務8年多，經常生繡，每每拆下來整理時，常有遊客探詢下落，而她都會回應，送信很辛苦，飛累了，也要休息一下，如今改成高111公分、世界最大的海鳥信天翁，泥塑原作出自雕塑家楊正端巧手，駐港藝術家馬筱媛負責彩繪，今天大功告成，明天將安置郵筒上方，企盼將訊息傳遞得更久遠。

值得一提的是，幸福青鳥郵筒採用花蓮特產蛇紋石，由藝術家牟善珺手塑原型，石雕家廖如樑、廖文山、廖文仁負責雕刻，國立東華大學教授李秀華書法，別致的郵筒啟用以來，每年平均有近8千人投遞明信片，已有60多國遊客前往寄出平安喜樂，連遙遠的非洲國家阿爾及利亞都來朝聖。

林滿津說，唐代詩人李商隱曾寫過：「蓬萊此去無多路，青鳥殷勤為探看」的詩句，因而，大陸同胞最是有感，很喜歡利用幸福青鳥郵筒傳遞訊息，她期盼小自個人情愛，大至跨國友誼，都能透過信天翁傳遞真情、擁抱幸福。

林滿津強調，在花蓮港務分公司總經理盧展猷支持下，這座郵筒納入「花蓮港濱綠廊道藝術品設置計畫」，才有昂首振翅新一代的花蓮港青鳥信使。

(中時 )