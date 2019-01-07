大陸勢力挺選總統？ 柯P：我應該不是首選

2019年01月07日 15:27 中時 吳堂靖

民進黨北市議員王世堅今早上廣播節目，大膽預測台北市長柯文哲「一定選2020(總統)」，並稱柯一定選不上，認為背後勢力如對岸會繼續慫恿柯選總統，藉此裂解台灣本土意識。柯文哲表示，自己應該不會是大陸的首選，因為他還是比較有自己想法的人，且迄今都沒說要選總統。

2020總統大選只剩下一年，柯文哲被視為熱門人選之一，不過「魔王級柯黑」議員王世堅今受訪表示，柯背後有大陸勢力，他一定會選2020，且一定選不上，最大目的是透過柯的搗蛋興風作浪，藉此裂解民進黨與台灣本土意識。對此，柯文哲說「我想我應該不會是中國的首選」。

媒體追問那大陸首選是誰？柯文哲未正面回應，僅說「我猜不會是我」，因為「我還是比較有自己的想法」。對於王世堅斷言一定選不上，柯文哲說，這個更好笑，到現在都沒有說自己要選。

柯文哲3月將訪美，外界解讀這次行程是替總統大選鋪路，柯表示，亞特蘭大跟台北市締結姊妹市40周年，這是禮尚往來的人情世故。

至於與柯文哲關係交好的高雄市長韓國瑜，昨酸說柯文哲的小內閣閣員像走馬燈一樣一直走，柯則說，這是第一任期的前半段，現在比較穩定。

另外，針對民進黨主席由行政院祕書長卓榮泰當選，柯說，跟卓榮泰算熟識，恭喜他。至於白綠是否有合作機會，柯表示很多事都可以合作，就看項目，看要合作甚麼，都可以談。

(中時 )