到底誰在騎車 影片瘋傳讓網友爆動

2019年01月07日 15:35 中時電子報 陳煌祥

到底誰在騎車影片網瘋傳。(加藤軍台灣粉絲團 2.0)

有網友在臉書社團PO出影片，一名媽媽騎機車載著2女兒在路上行駛，但從影片角度看起來，像是坐最前面的女兒騎車載著媽媽和另一個姊妹，讓網友驚呼「我有眼花嗎？」之後細看可發現是媽媽用右手在催油門，有許多網友說，「太危險了，要注意安全阿」。

有網友在《加藤軍台灣粉絲團 2.0》PO出這段影片，一名媽媽騎著藍色機車，她的前方坐2個女兒，一個靠進媽媽懷裡，一個坐前面腳踏板椅子上，懷中的女兒睡著了，媽媽用左手抱住，而坐前面踏板椅子的女兒，左手扶在機車龍頭把手上，乍看下都以為是小孩在騎車，其實是媽媽右手在油門上控制，嚇的行駛經過的汽車乘客趕緊拍下，直呼「太誇張了！好恐怖」。

短短9秒影片，PO出不到半天就超過20萬觀看數，引起極大討論，有人認為母愛偉大不應責備，「媽媽辛苦了，不要這樣罵她」、「辛苦的媽媽，要靠北的，先去生兩個出來再來靠北！」、「買的起車誰願意這樣載啊？」但也有網友認為，「媽媽單手騎車其實超危險，隨便一個窟窿，就可以把人摔得人仰馬翻鼻青臉腫」、「右手的煞車是前輪，前輪鎖死會翻車的」、「她自己安全帽都快飛走了」。

還有網友放上腿部受傷照片回應，「別鬧了！過年前才被三寶撞斷骨跟韌帶，別因一時的方便隨便，賠上的是別人或自己一輩子的健康人生」、「我也是前陣子遇到三寶大迴轉，左手閉鎖性骨折兼脫臼，目前正努力復健中」

(中時電子報)