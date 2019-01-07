美朝為第二次川金會選址 亞洲國家最有可能

2019年01月07日 16:44 旺報 呂佳蓉

美國總統川普在當地時間6日表示，美朝正在就第二次川金會的地點進行協商，有望在不久後對外公佈。分析認為，考慮到朝方的移動能力，第二次川金會很可能在距離北韓相對較近的亞洲國家舉行。

值得一提的是，川普上月表示的三處候選地點均在飛行距離內。分析認為，這可視為考慮到金正恩專機蒼鷹1號的續航能力，因此很可能選擇距離北韓相對較近的亞洲國家。和第一次雙方的會談一樣，此次候選地點也將選擇政治、外交上對美朝兩國都相對較中立的國家。

據悉，越南、印尼、蒙古國、美國夏威夷、半島非武裝地帶（DMZ）等是舉行會談的有力備選地點。其中，越南被認為可能性最大。首先，從北韓的立場上來看，北韓在越南設有大使館，飛行距離相對較近。同時，北韓對越南式革新開放模式十分關注。從美國角度來看，美越兩國過去一度敵對，近來則加強雙邊關係，美國也希望朝鮮像越南一樣走上改革開放的道路。

另外，若第二次川金會談在歐洲舉行，瑞典、瑞士等中立國家被列為潛在候選地點，但從北韓的立場來看上述兩地移動不便，因此成為候選地的可能性較小。據悉，考慮到金正恩曾在瑞士留學，對當地情況較為熟悉，白宮方面曾提議在瑞士舉行第二次會談，但由於移動和運輸等問題最終將其排除在備選地點之外。

(旺報 )