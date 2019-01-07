蔡政府大灑幣 政院出面否認30K發1萬

2019年01月07日 15:44 中時 張理國

蔡英文總統指示政院研議將歲計賸餘照顧弱勢，行政院發言人Kolas Yotaka，如果順利的話，本周會提出一個「方向」，不含執行細節，蔡總統沒有要求政院農曆年前要發放，所以也不可能有收入3萬以下農曆年前可領1萬元的說法。

Kolas並說，政院2日開會的過程中，各部會提出的意見中，包括偏遠地區長照、學生租屋補貼、薪資收入在一定程度以下者、老農及中低收入戶，討論過程中都有提出來，但賴揆從未做出結論。要如何執行還要再討論。

她並說，歲計賸餘的金額，有人寫300億，有人寫500億，但詳細精算結果主計總處原先表示15日還要跟公營事業再開會確認，換言之，如果連總數都在精算中，根本不可能有外界揣測的這種方向，順利的話，希望本周能提出大「方向」，現在針對發放現金，都有人支持及反對，何況這筆預算依《預算法》要訂定特別條例經立院三讀通過，以此類推不可能有農曆年前要發1萬元給多少萬人的事情發生。

Kolas也說，政院沒說過這是「紅包」，歲計賸餘也不是超收，是合法稅款，來源多是營業稅、所得稅。之所以有歲計賸餘，是因為編列的預算是前一年預估今年經濟成長率，例如政府編列兩兆總預算，有一兩趴的誤差，就會剩下幾百億的歲計賸餘，這些都是合法稅率徵收來的，由於去年經濟成長比前年預估好，這也就是為何稅收會多幾百億元的原因。

對於外界繪聲繪影，說年曆年前就要定案，Kolas也強調，總統談話後到今天有媒體報導具體方向，皆未具名，這些報導應是受訪官員本人或個人的意見，從來不是行政院的正式意見。

(中時 )