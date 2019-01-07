鄭文燦讚400億給低薪族盼創負租稅制度

桃園市長鄭文燦贊成「經濟紅利」400億給低薪族，盼建立負租稅制度。(蔡依珍攝)

友善列印
中時

政府擬規畫400億元發給月薪3萬元以下民眾，桃園市長鄭文燦7日大表贊成中央補助貧困家庭政策，認為建立負租稅制度是對的方向，強調絕不是「紅包」，而是在經濟發展過程，對近貧家庭的支持。

政府研擬「經濟紅利」給弱勢民眾方案，初估有400億，補助月薪3萬元以下低薪族，約300萬人受惠，平均每人可拿到1萬多元，最快將在農曆年前發給低薪族大紅包。

鄭文燦表示贊同，他認為假如政府財政能力可以支持，對中低收入戶補貼政策是好的，很多國家也有負租稅的政策，有的是繳稅、有的是補貼，如果台灣能建立負租稅制度，補貼中低收入戶生活，這是對的事情，相信行政院會審慎研議，「這不只是紅包，經濟發展過程有很多近貧家庭確實需要支持！」

至於新北三重選區立委補選，鄭文燦搶話表示：「我們還沒決定！」相信協調小組會審慎考慮適當人選，坦言有意參選的議員確實有提到贊成余天優先，但最後還是要由協調小組提報給黨主席和中執會討論決議。

行政院前祕書長卓榮泰在桃園市長鄭文燦出面、率跨派系中生代相挺下，在民進黨主席選舉中取得壓倒性勝利、順利出線，拋出兩岸政策需要辯論的議題，鄭文燦對此表示不用設限，不只是兩岸政策，其他議題都可以執政新革會議討論。

(中時 )

蔡政府大灑幣 政院出面否認30K… 義大投資高雄有望創2.5萬職缺 網…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。