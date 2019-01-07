鄭文燦讚400億給低薪族盼創負租稅制度

2019年01月07日 15:40 中時 蔡依珍

政府擬規畫400億元發給月薪3萬元以下民眾，桃園市長鄭文燦7日大表贊成中央補助貧困家庭政策，認為建立負租稅制度是對的方向，強調絕不是「紅包」，而是在經濟發展過程，對近貧家庭的支持。

政府研擬「經濟紅利」給弱勢民眾方案，初估有400億，補助月薪3萬元以下低薪族，約300萬人受惠，平均每人可拿到1萬多元，最快將在農曆年前發給低薪族大紅包。

鄭文燦表示贊同，他認為假如政府財政能力可以支持，對中低收入戶補貼政策是好的，很多國家也有負租稅的政策，有的是繳稅、有的是補貼，如果台灣能建立負租稅制度，補貼中低收入戶生活，這是對的事情，相信行政院會審慎研議，「這不只是紅包，經濟發展過程有很多近貧家庭確實需要支持！」

至於新北三重選區立委補選，鄭文燦搶話表示：「我們還沒決定！」相信協調小組會審慎考慮適當人選，坦言有意參選的議員確實有提到贊成余天優先，但最後還是要由協調小組提報給黨主席和中執會討論決議。

行政院前祕書長卓榮泰在桃園市長鄭文燦出面、率跨派系中生代相挺下，在民進黨主席選舉中取得壓倒性勝利、順利出線，拋出兩岸政策需要辯論的議題，鄭文燦對此表示不用設限，不只是兩岸政策，其他議題都可以執政新革會議討論。

(中時 )