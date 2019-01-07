義大投資高雄有望創2.5萬職缺 網喊：韓市長慘了！

2019年01月07日 15:45 中時電子報 李俊毅 /綜合報導、影音編輯／ 張沛歆 /綜合報導、影音編輯／

義联集團董事長林義守(左)、高雄市長韓國瑜(右)。(圖/取自中時電子報直播)

高雄市長韓國瑜上任後，今(7日)舉辦首場企業對外投資說明會，高雄最大民營企業「義联集團」董事長林義守率20人高層團拜訪韓國瑜，林義守說，支持市府拚經濟責無旁貸，預估各項投資，具體實現將增加2.5萬個就業機會，約能提升高雄就業率2%。韓國瑜也率觀光等多位局處首長高規格接待。對此，網友喊「韓市長選前說過企業投資創1萬工作機會，他要陪睡聊天泡茶1晚，2.5個萬職缺，要睡兩晚、親五下，不能賴喔」。

據悉，義联是高雄最大民營企業集團，旗下有鋼鐵、觀光娛樂(義大世界)、醫療(義大醫院)、教育(義守大學)等事業，集團年營收約2000億元，是高雄最重要的企業集團之一。

韓國瑜笑虧林義守董事長，你幾年沒來了？林義守笑說，4年啦，韓國瑜接著正色表示，他看到4年前台北市的大巨蛋案，讓他知道，將來企業投資會審慎，大巨蛋案讓企業家慘敗，市政府也沒有得到好處，人民也沒有得到好處，韓強調，高市府宗旨非常清楚，希望99%興利，1%除弊，他也拜託檢調單位嚴厲監督高雄市府，讓政府本身來當火車頭，陪著企業界，創造好的投資環境。

但是，他呼籲有意來投資高雄的企業，盼能遵守兩點規範，第一，照顧好勞工，第二，不要汙染環境。他認為觀念一定要先溝通，市府不會弄一堆有的沒的，他也感謝林義守，替高雄創造更多就業機會。

林義守說，他特別感謝市長抽空見他，讓他能向市長報告，林義守說，義联集團將加碼投資高雄，集團計劃加碼投資義大世界，包括投資水上樂園、休閒飯店、觀光酒莊及空中纜車等四大投資項目，占地27公頃，估計投資超過210億元。

此外，早在去年12月初，韓國瑜拜訪義联集團時，集團就在會中提出五大建言，包括遷移左營軍港，把現有高雄最美麗的海岸線環保化、商業化，必定可以吸引更多國內外投資者到來。另外，美濃吉羊湖地區有相當完整的土地，可以發展「三生產業」，涵蓋生活、生產、生態特質，形成全新的投資熱區。

另外，林義守希望，佛光山與義大世界可以做觀光休閒連結，兩地間隔5公里，可以空中纜車銜接，對觀光客來說非常有吸引力。濱海彌陀區應興建國際機場，做為高雄、台南全新的國際化窗口，林還說，盼左營軍港附近約800坪土地能投資使用。

對於林義守拜會韓國瑜表示會加碼投資高雄，網友紛紛表示，「5公里觀光纜車，非常有看頭」、「準備睡2.5個晚上囉，沒睡就罵你跳票」、「要陪睡了」、「我搶到韓市長下海的頭香了！」、「5公里觀光纜車，非常有看頭」、「想動軍港？這商人喔」。更有網友驚訝表示，「韓市長恐將陪睡兩晚，置邁邁於何地？」。

(中時電子報)