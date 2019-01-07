周孝安被控劈腿後首露面 認了18歲時「約會」過周曉涵！

2019年01月07日 16:14 中時 林淑娟

周孝安、周曉涵18歲時確實曾有一段情。（盧禕祺攝）

蔡振南、周曉涵、周孝安出席新戲首映會。（盧禕祺攝）

周孝安日前被秘密交往半年的分手前女友李京恬公開指控「瘋狂偷吃」，還說兩人分手原因是他「愛上對戲的前女友」。周孝安7日出席三立《必勝大丈夫》首映會，與被影射是第三者的周曉涵同台，兩人受訪時大方坦承18、19歲時就在一個寫日記的網站「愛情國小」認識，也承認當時確實曾約出來見面、看電影。周曉涵更直言：「有約會吧！是太小的時候的事了。」

周孝安說，當時兩個人因為日記都寫得很好，是該網站的「模範生」，不過已忘了是誰主動約誰，雖然曾短暫交往，但因為她在台中念逢甲大學，慢慢地就比較少聯絡了。這部戲是兩人事隔15、16年、都進演藝圈後第一次合作，重逢時見到對方第一句話都是「你怎麼都沒變」。他也確實欣賞周曉涵的直接大方、沒心機，「她常常第一反應講出想講的話，卻處理得很好，不會得罪誰，又能清楚表達」。

被指控偷吃的新聞曝光後，他一開始確實對周曉涵滿抱歉的，因為他跟李京恬分手其實與周曉涵無關。當初接戲時為了尊重女友，包括跟誰對戲、認識多久，一開始就交代清楚，也提過跟周曉涵小時候約過會，「她一直說會相信我。但有次跟起爭執，她問我對曉涵什麼感覺，我說有回到小時候的感覺，當然有一定的好感，但不確定是戲還是對她本身的感覺，不過確實是喜歡曉涵這個人。結果就造成這件事，在我們之間有了問題後，她覺得這件事才是主因。我知道是我說錯了話，和時間點沒有拿捏好」。

周孝安表示，事發後第一次跟周曉涵碰到就向她道歉，「因為會讓人覺得曉涵介入，她很無辜，所以對她很抱歉」。至於被周刊拍到的網紅女友人，他也說沒聯絡了，「人家也會怕啊，就是兩個人喝多了，沒特別想要幹嘛，只是跟比較親近的女生，有美式擁抱」。

而跟李京恬之間，他事後有透過訊息跟她道歉、解釋這一切，但她還需要冷靜，「昨天看到她Po的文，寫著希望大家不要擔心她。我還是覺得抱歉，現在能做的只能訊息關心」。他說，關於這段感情，他是有點不知道該怎麼走下去，前陣子提過要分手，但一直到跨年前那天她才答應，「時間確實沒有協調、協議好，加上跟女生擁抱、說了對曉涵有好感，都對她有很大的傷害，造成她所有的猜測。我沒有好好解釋、安撫，是我的錯。」至於是否劈腿，他強調，私下跟周曉涵沒有任何發展，跟那女生也只是擁抱，沒有像李京恬寫的那樣。

他也解釋不公開戀情的原因，是因為一開始兩人就說好不要公開，畢竟都是演員。至於為何變成她說他不願意，是因為某次他提出兩人之間有問題時，她當下就說「你馬上公開啊」，但他覺得可以等問題解決再公開，結果問題還沒解決就分開了。

他坦言事件後第一天確實影響拍戲心情，覺得很對不起劇組，大家這麼辛苦拍戲拍了半年，卻因為這事模糊焦點。

自認被無辜波及的周曉涵說，新聞出來隔天，他傳訊息跟她道歉，再隔天兩人才在棚內遇到要一起拍戲，「因為劇裡我們兩人已經在一起，他在我們家做客，爸爸刁難他叫他洗碗，我們的互動要甜蜜一點，但可以感受到有一絲絲的尷尬，覺得大家不知道怎麼看。因為平常相處時有一定的互動，那天他突然不敢打鬧、保持距離，我覺得這也不太對、對戲不好。目前最重要的就是這部戲，如果我們相處起來卡卡的也不對，會演不好，尤其後面可能會結婚，如果怕人家講什麼就收掉互動，都會影響對戲。所以我有找他溝通，現在已經恢復本來的互動。」周孝安也說，現在沒事了，只有第一天小小尷尬，再隔天就好了。

不過兩人現在都是單身，是否真的可能交往？周曉涵說，現況當然沒有，以後再說，周孝安也說，真的還沒想到那一塊，沒設想這種可能性，接著又開玩笑說：「如果她的蠻力可以小一點的話！」

周曉涵劇中爸爸蔡振南擔心首映完全失焦，也替他們向媒體「求情」：「這部戲經過好多考驗，壓力很大，他們跟大家報告講清楚了，就希望大家高抬貴手。」

(中時 )