王義川抗議肉品市場遷址跳票 中市府：去年已暫停環評

2019年01月07日 16:05 中時 盧金足

民進黨參選北、北屯區立委補選的王義川拿出台中市長盧秀燕選舉時提出「肉品市場」遷建的政見，要求盧說到做到。（盧金足攝）

民進黨參選北、北屯區立委補選的王義川，7日到市府廣場，抗議市長盧秀燕拒遷北區肉品巿場，要求盧對遷建與否具體回應；對此，市府表示，肉品市場原規畫遷址烏日案因無共識，2018年7月暫停環評作業，未來加強行政溝通，讓地方鄉親充分了解；國民黨立委補選參選人沈智慧認為，遷不遷建或如何遷建，顧及到市民和業者權益，相信市府會做出最好的決定。

王義川7日率領北區居民到市府抗議，高呼口號「秀燕不要騙、肉品要遷建」，強調盧秀燕競選市長期間，向北區民眾允諾肉品市場要遷移，政見競選文宣寫的清清楚楚，日前盧秀燕卻在烏日公開行程表示，在她任內北區肉品市場不會遷建，讓北區居民非常驚訝與憤怒。

北區肉品市場在市長選舉時，成為激烈議題，立委補選再點燃戰火，王義川強調，北區肉品市場老舊，北屯、北區已逐步往文教與經貿區發展，不再適合肉品市場。

王義川指出，北區肉品市場新址在前市長胡志強任內選定，前市長林佳龍也依計畫完成都市計畫變更，「就等盧市長落實，請信守對北區市民的承諾」，建議應先把烏日建好後，再將北區肉品市場遷出，烏日如果不動工，北區居民的盼望遙遙無期。

北、北屯區居民劉先生到場聲援表示，盧秀燕違背政見，當地居民痛心不已，因為在肉品市長附近居民長期忍受臭氣、噪音汙染，積怨已久，拜託盧秀燕遷建肉品市場，也感慨當初林市長說要遷建後，居民都很興奮，沒想到盧秀燕當選不到10天，政見就跳票。

王義川說，肉品市場遷建一案，在胡志強任內選定烏日焚化爐旁土地，鄰近台74線，經人口密集區路線較短，林佳龍延續前任市長的選址，也完成都市計畫變更，呼籲她的政見要說到做到。

市府新聞局長吳皇昇回應指出，尊重王義川的言行，但也指其成見和誤解甚深，強調 盧秀燕在該議題始終回應民意，要求市府強化行政溝通，不讓市民陷入二分法的政治操作，避免區域間的紛爭，不重蹈前市府的覆轍，在兼顧地方民意和議會共識的前提上，尋求真正的雙贏方案。

市府經發局說明，台中肉品市場原規畫遷址烏日案，因民眾目前並無共識，已於2018年7月停止環評作業，未來會加強行政溝通，讓地方鄉親充分瞭解，尋求議會和廣大市民的支持，形成雙贏局面。

「理解王前局長的選戰壓力，但也請他認清前市府政務官行政溝通不足產生的後遺症」，吳皇昇說，新市府團隊已承擔下來並積極處理中，盼王義川正視事實，與市府協力討論並做好雙向溝通，才是市民之福。

對此，國民黨北、北屯區立委補選參選人沈智慧表示，北區肉品市場的遷建問題，涉及到業主的意願、遷建的地點、遷建後的安置，不是「支持或不支持遷建」這麼簡單，涉及到各方利益平衡的問題。

沈智慧說，支持給盧秀燕和當地業者時間，讓市府團隊有效率的做出決定，盧秀燕上任才十多天，遷不遷建或如何遷建，顧及到廣大市民和業者的權益，相信市府會做出最好的決定。

(中時 )