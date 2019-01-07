民進黨南市議會黨團三長就任 郭信良想「回家」

台南市議會民進黨團三長林宜瑾（中）、幹事長林志聰（左一）、書記長劉米山（左二），在議長郭信良（右二）的監交下，從上屆幹部郭清華（右一）手中接過印信正式上任。（洪榮志攝）

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台南市議會民進黨團新任黨團三長7日正式上任，脫黨當選的議長郭信良表示，這裡曾是他的家，如果可以的話，希望也能重回「心所嚮往」的地方。市長黃偉哲則認為，民進黨是團結、有紀律的政黨，如何在團結與紀律之間找到最大公約數，他尊重所有中評委的決定。

民進黨團新任三長總召林宜瑾、幹事長林志聰及書記長劉米山正式上任，林宜瑾說，在未來1年任期內，將以團結黨團成員及爭取他黨合作為首要任務，期能扮演好執政黨團的角色，讓議會問政風氣回歸理性，同仁不分黨派，攜手為市民福祉、為好的政策來發聲打拚。

林宜瑾還指出，這屆的黨團成員除了現有21名黨籍議員外，還有無黨籍谷暮．哈就，此一規模是縣市合併升格後人數最少的一次，目前黨團的策略是「對內團結、對外合作」，黨團成員團結幫市府好的政策辯護，對外還會積極尋求沒有加入其他黨團的議員加入。

應邀致詞的郭信良強調，這個地方曾經是他的家，希望在當全民議長的同時，也還能有機會重回「心所嚮往」的地方。此外，民進黨團希望尋求新成員加入，但「找新朋友不如找老主顧」，像退出民進黨的陳怡珍、周麗津、吳通龍，都是很好的老主顧，他相信只要民進黨團邀請，他們是願意重回民進黨團。

對於郭信良想重返民進黨，國民黨團書記長蔡育輝則認為，他應該只是「講講而已」，不會真的回去民進黨，應該是講給支持選民聽。

蔡育輝認為，郭信良如果回去民進黨，政治信用將完全破產，搖擺性格也會受到質疑、唾棄，未來也不再可能有跟國民黨合作的機會，他建議「郭信良真的要考慮清楚」。

(中時 )

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