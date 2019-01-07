出國小確幸！燃油附加費明起再降 飛歐美可省800元

因應國際燃油價格持續下跌，國籍航空公司華航、長榮明（8）日起，再度調降燃油附加費。（報系資料照）

友善列印
中時

想出國旅遊的民眾有小確幸了！因應國際燃油價格持續下跌，國籍航空公司華航、長榮明（8）日起，再度調降燃油附加費，長程線每人每航段調至32.5美元，調降13美元（約新台幣403元）；短程線每人調至12.5美元，調降5美元（約新台幣150元），創下1年來的新低點。換言之，旅客若飛長程的歐美國家，來回可省800元；飛短程的日韓等國，來回可省300元。

國籍航空公司國際航線的燃油附加費，是依據中油公司每月公告的國際航空燃油價調整，10美元為一級距，長程線附加費每人每航段級距為6.5美元，短程線是2.5美元。根據中油1月公告油價，航空燃油平均每桶79.48美元，較去年下跌超過10美元，已達民航局調整門檻。

華航與長榮皆在官網公告，將在明日起針對台灣地區出發行程，調整客運燃油附加費，長程航線每航段收取32.5美元，較去年12月45.5美元調降13美元；短程航線每航段收取12.5美元，較去年12月17.5美元調降5美元。

舉例而言，飛歐美等長程線國家，來回每人可省超過800元；旅客若飛日韓等短程線國家，來回每人則可省300元。若與去年燃油附加費最高點的10月相比，當時長程線每航段52美元、短程線20美元，等於長程航線來回便宜39美元（約新台幣1200元）、短程航線來回便宜14美元（約新台幣431元）。

民航局指出，華航在去年12月時，已有調降一波燃油附加費，長榮則是在本月2日調降，不過由於燃油價格持續下跌，因此在去年12月燃油附加費調降1個級距後，明天起將再度調降，這波調整更一次調降2個級距。

(中時 )

國旅暖冬遊 遠航6折大放送！揪… 花園蟹肉草莓甜筒！吃到飽也能「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。