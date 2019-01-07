大雅調解委員會3D彩繪門面 正義女神破牆而出

2019年01月07日 16:17 中時 王文吉

大雅區調解委員會楊素真（中）自掏腰包，邀請畫家薏米進行3D彩繪。（王文吉攝）

童心未泯的大雅區長林華彬（左）大玩借位拍照。（王文吉攝）

會議室外牆出現傷痕累累的大野狼與小綿羊，在貓頭鷹面前握手言和，畫面饒富趣味。（王文吉攝）

大雅區調解委員會改造成3D打卡熱點，盼消彌調解前的緊張嚴肅氣氛。（王文吉攝）

大雅區三和里長廖顯彬也是大雅區調解委員。（王文吉攝）

大雅區調解委員會扮演「公道伯」角色，為地方調停紛爭。（王文吉攝）

為化解當事人火氣，台中市大雅區調解委員會楊素真自掏腰包，邀請畫家薏米以「公道伯」形象為主題，進行3D彩繪，將牆面上法條宣導及調解流程，改造成正義女神，並利用光影技法，搭配停歇或飛舞的和平鴿，繪製出景深效果。會議室外牆則有大野狼和小綿羊發生紛爭，由貓頭鷹博士出面調解，促成雙方握手言和。

平時氣氛詭譎的大雅區調解委員會，歷經12天彩繪，從牆面浮現腳踏法典的正義女神，一手持天秤寓意公平，另手握著麥穗象徵麥鄉。畫家「薏米」說明，正義女神是希臘神話裡主掌司法和正義的女神，雖然被布條蒙眼，仍能平等客觀地弭平紛爭，和平鴿則象徵透過調解委員會居中調停解決問題，為地方帶來和諧。

會議室外牆出現傷痕累累的大野狼與小綿羊，在貓頭鷹面前握手言和，畫面饒富趣味。「薏米」表示，因為灰太郎咬了喜羊羊的屁股，被喜羊羊踢到手腳骨折，雙方爭吵不休，最後在貓頭鷹專業調解與暖心幫助下，雙方放棄針鋒相對，互相原諒對方，平和共處。

大雅區長林華彬表示，民眾因互有歧見前來調解，難免會帶有火氣，希望透過和諧及詼諧畫作，讓雙方降下心中防備，幫助當事人深呼吸幾口氣，促進調解達成。未來會裝設音響播放柔和音樂，讓雙方在和諧氣氛下調解成功。

(中時 )