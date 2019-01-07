豬農盼禁廚餘 鄭文燦：中央啟動桃同步實施

2019年01月07日 17:11 中時 蔡依珍

豬農集結盼農委會禁廚餘養豬，不排除北上抗議，桃園市長鄭文燦7日表示，中央啟動禁用廚餘政策，桃園就會同步實施，家庭廚餘約150噸會送到堆肥、化製、汙水處理廠，也會輔導養豬業改用飼料，依照中央標準提供每頭豬2200元的補貼。

鄭文燦說，因應非洲豬瘟疫情管制，中央到地方都成立防疫機制，桃園4級防疫機制開設已久，多次召開防疫會議，他強調，疫情資訊通報有法律責任，市府接獲各種可能疫情資訊都會即刻通報到農委會中央防疫中心，不只不會隱匿，更要掌握即時通報原則，還會做檢體採驗送檢，確定病毒檢驗結果是陰性還陽性時，農委會跟農業局都會發布新聞稿，為了讓民眾有知的權益，市府也會增加防疫專區。

根據桃園市府統計，桃園市有399家養豬場、總飼養量為15萬2498頭豬，其中8成、314家使用廚餘，飼養量11萬227頭，針對養豬產業輔導，鄭文燦提到，中央一啟動禁用廚餘政策，桃園就會同步實施，每日約150噸的家庭廚餘會送到堆肥、化製、汙水處理廠等，大型賣場、餐廳也要求同樣處理，直言廚餘是非洲豬瘟疫情最重要傳播管道，會加強跟機場合作的邊境預防，呼籲國人到大陸旅遊不要帶豬肉各種產品進來。

桃園也會積極輔導養豬業，現鼓勵廚餘要蒸熟到90度C，且要連續蒸煮1小時以上才可餵養豬隻，萬一禁用廚餘，會跟著農委會補助腳步來推動，改吃飼料每頭豬補助2200元、離牧獎勵金最高300萬，若加上廢水處理跟拆除費最高可達542萬元。

因議員詹江村6日在臉書爆病死豬棄溝渠3天無人聞問，鄭文燦也澄清，民眾通報里長、里長未通報市府、僅通報議員，強調當天獲報就當天處理，酸道疫情資訊應統一發布，個別發布的疫情，對民眾資訊會混亂、製造恐慌，對防疫工作沒有任何幫助，因詹的臉書在直播後遭停權、質疑市府動手腳，鄭也表示臉書是跨國公司，市政府影響不了，議員臉書直播被停權，與市府無關。

(中時 )