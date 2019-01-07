詐騙集團首腦落網 法官要強制他「勞動」

新竹地方法院。（羅浚濱攝）

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羅浚濱

詐騙集團僑裝檢察官等詐騙手法，在台灣已很難得逞，轉向騙大陸人，進而騙美國華人。檢警破獲姜姓男子為首的詐騙集團，2名被害人共被詐2萬餘元美金，新竹地院認姜男犯組織犯罪條例等罪，判處有期徒刑6年，並令入勞動場所強制工作3年。

檢警去年3月間，在新豐鄉某民宅破獲詐騙集團機房，逮獲姜男等13名嫌犯，發現姜男是首腦並擔任腦手，林姓男子負責提供設備，其餘嫌犯擔任一到三線人員。

姜男在筆電設定「中國領事館」群發「你有一份重要公文在中國領事館未領取」的詐騙語言電話，給在美國的大陸人，被害人不察回撥後，一線成員假冒中國領事館人員，稱「海關查獲1名犯有大量銀聯卡，其中1張是你的，請跟中國方聯繫」。

被害人表示要報案，一線人員即轉接到假冒北京公安的二線成員，佯稱「你個洩外洩，被冒辦銀聯卡涉嫌洗錢，只有檢察官能幫你」，籍此取得被害人個資。

姜男等人將資料傳送給水房人員，偽造大陸「刑事案件凍結通報」等行政命令文書，用即時通傳給被害人，二線成員再將電話轉給假冒大陸檢察官的三線成員。

王姓和羅姓被害人聽「檢察官」說，「將所有銀行卡內一半金額匯到指定帳戶作為保證金，就不會被追查」，分別匯款7千元和1萬4500元美金，檢警破獲此案2人才知被騙。

法官認為姜男和林男之前都加入過其他詐騙集團，不思悔改，進而發起、主持及參與犯罪組織，設立詐騙機房組織嚴密，分工精細，論以共同正犯，姜男量處上述之刑，林男處應執行有期徒刑2年2個月。

(中時 )

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