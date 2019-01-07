竹檢訴多起違法使用山坡地 「犯罪所用之物」院檢看法大不同

2019年01月07日 17:13 中時 羅浚濱

新竹縣違法使用山坡地和農地情形嚴重，新竹地檢署查察後依違反區域計畫法起訴當事人，並認地上建物屬「犯罪所用之物」，請新竹地院依區畫法22條論處，將查扣建物拆除恢復土地原狀，惟多被法官「打槍」。

以寶山鄉張姓民眾將土地租人開統一超商為例，縣府查出該處屬山坡地保育區內的農牧用地，裁罰張男8萬元，要求回復農業使用，但張男未改正繼續違規使用，檢察官認張男違反區畫法起訴，查扣設超商的鐵皮屋宣告沒入。

檢察官認為，有增建和改裝的鐵皮屋屬「犯罪所用之物」，不予沒收，不能導正民眾對土地非農業使用的違法亂象，且誤導民眾輕忽刑罰規定，認有利可圖，紛紛起而效尤，進而有害農業土地完整性和整體農業發展政策。

法官審理後認為，張男向陳姓地主承租土地後，委託蕭姓友人轉租給統一超商，土地上經營超商的鐵皮屋，是陳姓地主所搭建，所有權歸陳所有，被告張男僅為承租人，對鐵皮屋並無處分權。

同時，國內超商系統為維持企業形象，會對裝潢和外觀有所要求，不致由出租人負責裝潢等事宜，本案鐵皮屋增建與改裝，均非張男所興建，張男也非建物處分權人，縱依期限停止使用，仍無從拆除鐵皮屋恢復土地原狀，自無從依區畫法22條科刑論處，諭知張男無罪。

(中時 )