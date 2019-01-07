大巨蛋弊案成前車之鑑 韓國瑜：市府市民企業三方慘敗

2019年01月07日 16:57 中時 柯宗緯

義联集團創辦人林義守今（7）日率團拜會高雄市長韓國瑜，韓引用台北大巨蛋弊案，弄得北市府、市民、企業三方慘敗，從此案獲得寶貴教訓，他有感而發，當市長不希望未來發生這種事，市府會與企業當好朋友，營造友善投資環境。

林義守與前朝關係緊張，多年沒進高市府。韓國瑜開場時披頭問林義守多久沒來市府，林用手比4，笑說4年沒踏進一步。韓國瑜要林義守以後要常來。

韓國瑜致詞時提及，4年前台北市長柯文哲剛上任時，不斷拋出打破不公平、不正義想法，包括大巨蛋弊案，但最後幾年下來發現，手上工具不夠、政策不足，在大巨蛋案中，自己獲得很寶貴教訓，市府輸、企業輸、市民也輸。

韓國瑜直說，他曉得柯文哲的調節力，相信未來會慢慢調節過來，但他當市長不希望未來發生這種事。他語重心長說，任何一個重大投資案，最後弄得企業家慘敗、人民及市府都沒好處，這不叫投資案，他只是拋磚引玉提出這個想法。

韓國瑜重申，高市府宗旨清楚，99％興利、1％除弊，「我們不是司法單位，拜託地檢署嚴厲來督導我們」，他期待政府本身當火車頭，陪著企業界創造更好環境讓萬商雲集，照顧高雄勞工，本身也能賺到錢，畢竟殺頭生意沒人做，「我們觀念健康，不會弄些歪七扭八的」，也希望企業提供更多就業機會及歲收。

(中時 )