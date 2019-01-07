花園蟹肉草莓甜筒！吃到飽也能「莓」飛色舞

2019年01月07日 16:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

跨年過後就是要吃草莓！這不僅是冰淇淋！繽紛甜筒上有大顆草莓、鮮嫩蟹肉，譜出一段春天戀曲！位於新北最高百揚大樓頂樓的「50樓Café」，是全國最高的自助餐廳，搭配餐檯上符合時令的主題饗宴，來客坐落其間心情大好！即日起到2月2日推出「莓好食光」，選用網室栽種的大湖草莓，製成琳瑯滿目的佳餚美點，嫩煎雞胸佐陳醋草莓莎莎、羅勒莓果蜜醋烤鮭魚等，讓少女心大開嚐美味！

烙烤香草豬佐乳酪草莓醬。（Mega 50提供）

曾有調查指出，台灣人最愛「吃到飽」，而秋冬喜愛的水果，酸甜草莓肯定榜上有名！當草莓遇上吃到飽，會擦出什麼樣火花呢？ 據供貨商表示，50樓Café選用的是苗栗大湖鄉網室栽種的草莓，軟硬適中，香氣濃郁，遠優於進口產品，今年價格堪稱平穩，然若久雨不歇，價格一定上揚，比進口草莓還要高出許多。

草莓藍紋起士牛肉冷盤。（Mega 50提供）

「莓好食光」活動期間，擁有25年豐富資歷的冠軍主廚陳俊杉，率領團隊集思廣益，除了既有的現流生魚片、生猛海鮮吧、蝦兵蟹將蒸籠區、和最受歡迎的爐烤美國自然牛之外，端出來的主題佳餚讓人「莓」飛色舞！

萬紫千紅草莓派對。（Mega 50提供）

如花園蟹肉草莓甜筒、草莓藍紋起士牛肉冷盤、酪梨小米草莓沙拉、泰式莓果大薄片、烙烤香草豬佐乳酪草莓醬、嫩煎雞胸佐陳醋草莓莎莎、羅勒莓果蜜醋烤鮭魚、夏威夷鮮蝦草莓炒飯、酥炸草莓芋香肉球、草莓愛鮪魚爐烤佛卡夏…等。

鮮奶油草莓蛋糕。（Mega 50提供）

萬人迷的草莓甜點則包括鮮奶油草莓蛋糕、萬紫千紅草莓派對、草莓慕斯甜心、草莓泡芙、草莓奶酪、草莓檸檬派、草莓焦糖布丁、抹茶草莓捲、草莓馬芬糕、現做草莓麻糬鬆餅佐草莓冰淇淋…等，酸甜交融的華麗口感，用舌尖為2019留下美好回憶！

(中時電子報)