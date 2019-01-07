花園蟹肉草莓甜筒！吃到飽也能「莓」飛色舞

花園蟹肉草莓甜筒。（Mega 50提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

跨年過後就是要吃草莓！這不僅是冰淇淋！繽紛甜筒上有大顆草莓、鮮嫩蟹肉，譜出一段春天戀曲！位於新北最高百揚大樓頂樓的「50樓Café」，是全國最高的自助餐廳，搭配餐檯上符合時令的主題饗宴，來客坐落其間心情大好！即日起到2月2日推出「莓好食光」，選用網室栽種的大湖草莓，製成琳瑯滿目的佳餚美點，嫩煎雞胸佐陳醋草莓莎莎、羅勒莓果蜜醋烤鮭魚等，讓少女心大開嚐美味！

烙烤香草豬佐乳酪草莓醬。（Mega 50提供）

曾有調查指出，台灣人最愛「吃到飽」，而秋冬喜愛的水果，酸甜草莓肯定榜上有名！當草莓遇上吃到飽，會擦出什麼樣火花呢？ 據供貨商表示，50樓Café選用的是苗栗大湖鄉網室栽種的草莓，軟硬適中，香氣濃郁，遠優於進口產品，今年價格堪稱平穩，然若久雨不歇，價格一定上揚，比進口草莓還要高出許多。

草莓藍紋起士牛肉冷盤。（Mega 50提供）

「莓好食光」活動期間，擁有25年豐富資歷的冠軍主廚陳俊杉，率領團隊集思廣益，除了既有的現流生魚片、生猛海鮮吧、蝦兵蟹將蒸籠區、和最受歡迎的爐烤美國自然牛之外，端出來的主題佳餚讓人「莓」飛色舞！

萬紫千紅草莓派對。（Mega 50提供）

如花園蟹肉草莓甜筒、草莓藍紋起士牛肉冷盤、酪梨小米草莓沙拉、泰式莓果大薄片、烙烤香草豬佐乳酪草莓醬、嫩煎雞胸佐陳醋草莓莎莎、羅勒莓果蜜醋烤鮭魚、夏威夷鮮蝦草莓炒飯、酥炸草莓芋香肉球、草莓愛鮪魚爐烤佛卡夏…等。

鮮奶油草莓蛋糕。（Mega 50提供）

萬人迷的草莓甜點則包括鮮奶油草莓蛋糕、萬紫千紅草莓派對、草莓慕斯甜心、草莓泡芙、草莓奶酪、草莓檸檬派、草莓焦糖布丁、抹茶草莓捲、草莓馬芬糕、現做草莓麻糬鬆餅佐草莓冰淇淋…等，酸甜交融的華麗口感，用舌尖為2019留下美好回憶！

(中時電子報)

Mega 50
出國小確幸！燃油附加費明起再降… 中科落羽松秘境曝光 水陸兩棲超…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。