寶積林歲末送愛 誠蓮曲佩仁波切為街友祈福

這次「歲末送愛心，街友好溫馨」活動，在大台中環保市場舉行，由台中市直貢寶積林慈善關懷協會等四個單位聯合主辦。（馮惠宜攝）

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台中第5選區立法委員補選國民黨參選人沈智慧7日參加台中寶積林西藏五路財神寺、台中市直貢寶積林慈善關懷協會、福星獅子會與多個單位共同舉辦的歲末關心街友活動。直貢寶積林上師誠蓮曲佩仁波切，特別感謝沈智慧長年對於佛教界的貢獻，希望未來沈智慧進到立法院，對宗教繼續盡一份心力。

這次「歲末送愛心，街友好溫馨」活動，在大台中環保市場舉行，由台中市直貢寶積林慈善關懷協會等四個單位聯合主辦。沈智慧表示，社會需要的是以和諧為基礎的經濟發展，也期許政治人物趕快放下政治惡鬥的心態，來和善良、慈悲的平民百姓好好學習。

誠蓮曲佩仁波切師父表示，舉辦這個活動最大的目的，是發揮人饑己饑、人溺己溺的博愛精神。也是借助大眾的力量，將愛心分送給需要的人。

沈智慧也推崇誠蓮曲佩仁波切，能夠集結信徒的力量舉辦關懷弱勢活動。用慈悲關懷的心，關心社會最底層。

此次在大台中環保市場內舉辦的「歲末送愛心，街友好溫馨」活動，由台中寶積林西藏五路財神寺、台中市直貢寶積林慈善關懷協會、梅軒音樂坊、福星獅子會等單位共同主辦。台中市北區金華里里辦公處、台中市街友關懷協會、大台中環保市場管理處協辦，招待超過800位街友，並有義診、義剪服務，希望能在寒冬給街友帶來一絲溫暖。

(中時 )

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