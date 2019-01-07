2019年01月07日 16:44 中時電子報 莊楚雯

2月4日就是除夕夜，又到了吃團圓飯的日子，但吃完飯後的紅包對小孩來說是重頭戲，對大人來說卻是頭痛的開始，包多怕破壞行情，給親戚壓力，包少怕丟臉，攸關面子問題。除了多換些百元新鈔，增加紅包厚度，以及包有2、有6的數字以外，包給祖父母、公婆父母親、自己小孩、親友小孩則各有行情。

過年紅包怎麼包？一張圖告訴你(中時電子報製圖)

1給爸媽、公婆

三立報導，如果是剛出社會的新鮮人，給父母的紅包可以從3600元開始包起，一般行情約落在6000、6600、1萬以上，有6開頭的最好，只要量力而為父母都會開心，或是與兄弟姊妹一起合包，減少比較心態。

而公婆的紅包則要事先與另一半討論，可與包給父母的金額一樣。

2給祖父母、外公外婆

依照習俗，包給長輩的紅包是不能縮水的，只能跟去年一樣或是更多。建議金額比父母降一級或同級，例如給父母6600，那祖父母就可以包3600、6000、6600，如果是隔代教養的話，可以包多一點。

3給親戚小孩

親戚間要包多少，可以事先討論，建議金額是1200、1600、2000。獨生子則包多、小孩多的親戚則每包少一點。

4給自己小孩

金額通常是3600、6000、6600或以上，依每個家庭的經濟能力，不過金額不能超過給長輩的數目。

(中時電子報)